AMLO pide a Biden “por amistad y por diplomacia” que su avión aterrice en el AIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadunidense, Joe Biden, “por amistad y por diplomacia que su avión aterrice en el aeropuerto ‘General Felipe Ángeles’ porque imagínense nuestros adversarios”.

El mandatario aseguró que está garantizado que el aterrizaje del avión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, será en pistas del AIFA.

Este miércoles el gobierno de Estados Unidos decidirá a qué aeropuerto del país llegará su mandatario, por lo que López Obrador aprovechó para hacer este llamado.

Yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá baje de ahí el avión del presidente Biden”, señaló.

El Ejecutivo mexicano insistió en la preocupación que tiene sobre la reacción de la oposición en el país en caso de que los estadunidenses lleguen a otro aeropuerto que no sea el AIFA.

“Si no aterriza ahí el avión del presidente Biden imagínense las ocho columnas del Reforma, porque no es un asunto de logística, es un asunto político. Esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe pero estoy aprovechando para decirle”, apuntó.

El mandatario remató con la frase: “Ojalá siempre actuemos con sinceridad ¿verdad?”.