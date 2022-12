AMLO se prepara sicológicamente para la jubilación y adelanta cómo podría llamarse su libro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se prepara sicológicamente para la jubilación y dedicará tiempo a leer y escribir su último libro de política que podría llamarse “El final del viaje político” o “El final de la odisea”.

El presidente expuso que quien quiera visitarlo para una plática se podrá hacer en Palenque donde estará, pero no hablará de política, “casi voy a poner ahí en la entrada, en la puerta: ‘No se habla de política’”.

El mandatario federal indicó que en ese libro expondrá qué podría venir para el país en los distintos ámbitos, “o sea, qué recomiendo hacia adelante, pues, pero yo ya no voy a ocuparme de eso”.

Insistió en que en su gobierno se lograron avances en los objetivos principales como es el tema de la corrupción, que, dijo, fue un éxito identificar desde un principio este problema, “irnos sobre eso, porque eso no sólo fortalece en lo moral al gobierno, sino permite liberar muchos fondos al desarrollo que se iban por el caño de la corrupción”.

Para López Obrador este asunto fue clave porque si hay corrupción, no alcanza el presupuesto, además porque se podrían robar el presupuesto o declarar obras por encima del costo real.

“Lo que ya no quiero es comprometerme a algo que no me va a dar tiempo. Prefiero, cuando yo hable con quien me va a sustituir, hombre o mujer, decirle: Mira, esto es lo que no pude avanzar y hace falta, y este es mi punto de vista, con todo respeto, porque yo entregando la banda me jubilo, y jubilar es sinónimo para mí de desaparecer, es decir, no vuelvo a la actividad política, ya estoy cerrando un ciclo”, señaló.

Adelantó que una de las recomendaciones a quienes lleguen a gobernar es “que se concentren en pocas cosas, pero mejores. Para decirlo coloquialmente, el que mucho abarca, poco aprieta. En la administración pública, en la política, hay que priorizar, hay que decir: Son mil demandas o problemas. ¿Cuáles son los fundamentales a enfrentar? Saber seleccionar”, dijo.

Aseguró que otra prioridad fue hacer universales los programas sociales, “un gobierno no es una universidad, no es un centro de investigación”.

“No tenemos ni siquiera instituto para el adulto mayor, no hay aparato burocrático. Porque en otros tiempos se pensaba en el adulto mayor, ‘vamos a crear la oficina del adulto mayor y el director para el adulto mayor y los secretarios y los asesores y el edificio y los vehículos y los viáticos’, y todo el presupuesto para el adulto mayor quedaba en esa oficina”, expuso.

Otra de las recomendaciones no tener mil acciones, sino 200 pero eficaces.