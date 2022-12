Estos son los días festivos y puentes para 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En el calendario escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se establecieron las siguientes fechas como días festivos para alumnos de nivel básico.

Así, no habrá clases en estos días por los siguientes motivos:

Viernes 27 de enero. Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

Lunes 6 de febrero, día festivo oficial. Es el primer puente del año.

Viernes 24 de febrero. Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

Viernes 17 de marzo. Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

Lunes 20 de marzo. Natalicio de Benito Juárez, presidente de México de 1857 a 1872. Es el segundo puente del año 2023.

Viernes 31 de marzo. Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

Jueves 6 y viernes 7 de abril. Semana Santa. Este es el segundo periodo de vacaciones de los alumnos de nivel básico.

Viernes 28 de abril. Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como la descarga administrativa.

Lunes 1 de mayo. Día del Trabajo.

Viernes 5 de mayo. Día de la Batalla de Puebla.

Lunes 15 de mayo. Día del maestro.

Viernes 26 de mayo. Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

Viernes 30 de junio. Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

Estudiantes y maestros también tendrán un periodo vacacional de Semana Santa, del 3 al 14 de abril.

Feriados según la Ley Federal del Trabajo

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla días festivos oficiales y son éstos:

Domingo 1 de enero. Año Nuevo.

Lunes 6 de febrero. Día de la Constitución.

Lunes 20 de marzo. Natalicio de Benito Juárez.

Lunes 1 de mayo. Día del Trabajo.

Sábado 16 de septiembre. Aniversario de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre. Aniversario de la Revolución Mexicana.

Lunes 25 de diciembre. Navidad.

Estos días será de “puente” para los trabajadores, a excepción del 16 de septiembre que se conmemora en fin de semana.

Los días festivos establecidos en la ley son fechas en la que los trabajadores no están obligados a reportarse en sus centros de trabajo y, si realizan algún trabajo, deberán recibir el pago doble de su sueldo por día trabajado.

Si el día feriado cae en domingo y el empleado trabaja, debe recibir un triple pago de su sueldo y una prima dominical de 25% sobre el salario diario percibido. Éstos son adicionales a las vacaciones.

“Los días feriados o festivos tienen por objeto que las y los trabajadores celebren, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas”, de acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

En la ley laboral se estableció que se sancionará con 24 mil 55 hasta 481 mil 100 pesos, por incumplir con el pago por laborar un día festivo obligatorio.

Además, estos días no pueden ser tomados a cuenta de vacaciones, sino que se deben sumar a los días libres a los que tiene derecho un empleado, cada año.

Días no oficiales

También hay días no oficiales o no establecidos por la ley, pero algunos trabajadores pueden no trabajar. Para el 2023 son: