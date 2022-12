Sheinbaum niega costo político por L12; esta es la fecha en la que se prevé abrir tramo subterráneo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó el inicio de las pruebas pre-operatorias del tramo subterráneo rehabilitado de la Línea 12 del Metro, que va de Mixcoac a Atlalilco; se espera que sea reabierto al público el 15 de enero del 2023 en beneficio de 174 mil usuarios diarios.

Aunque fue cuestionada por la prensa sobre el costo de estos trabajos, omitió dar una cifra, pues dijo que “son las empresas” constructoras quienes se han ocupado de pagar la mayor parte de lo requerido, aunque no las nombró.

Lo único que cubrió el gobierno de la CDMX para evitar conflictos de interés, dijo, fueron 53 millones de pesos a la empresa alemana TÜV Rheinland que supervisó y certificó los trabajos.

La aspirante presidencial también negó que haya “costos políticos” para ella por la tragedia que ocasionó el cierre de la llamada “Línea Dorada” la noche del 3 de mayo del 2021, cuando colapsó una trabe metálica del tramo elevado cerca de la estación Olivos y ocasionó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionadas.

La jefa de gobierno ?@Claudiashein? supervisó las pruebas pre operativas en el tramo subterráneo de la L-12 del Metro. Se prevé que sea abierta a los usuarios el 15 de enero del 2023 vía ?@proceso? pic.twitter.com/gqa1auYF0W — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) December 28, 2022

“Yo no creo que tenga un costo político, no lo creo. Cuando uno hace su trabajo, lo hace con convicción, con verdad y con transparencia no tiene por qué haber un costo”, aseguró.

El director del Metro, Guillermo Calderón, aseguró que con estos trabajos hay garantía de que esta línea inaugurada el 30 de octubre de 2012 no volverá a cerrar, pues la vida útil de los materiales usados en su rehabilitación es de “varias decenas (de años)”.

Además, dijo, se le dará el mantenimiento adecuado, cuyo costo será 40% menos de lo que costaba antes de la intervención.

La Línea 12 del Metro ha estado fuera de servicio poco más de 1.7 años. Después de ese lapso, se tiene previsto que el tramo subterráneo reabra para los usuarios a mediados de enero, pues las pruebas operatorias durarán entre 15 y 20 días. Se estima que su reapertura beneficiará a unos 174 mil pasajeros al día.

El tramo subterráneo de la L12 mide 11.8km y tiene 9 estaciones. En su reforzamiento se mejoraron 7 curvas, se cambiaron rieles y durmientes, se sellaron 200 zonas con filtraciones de agua, se cambió el balasto y se reforzó la subbase vía ?@proceso? pic.twitter.com/D7Moem7Ioq — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) December 28, 2022

Los trabajos

Durante el recorrido con la prensa, Sheinbaum Pardo aseguró que todos los trabajos de rehabilitación y las pruebas cumplen con las recomendaciones hechas por el Comité Técnico Asesor, integrado a mediados del 2021 -luego de la tragedia-, por expertos en distintas disciplinas, para emitir las normas técnicas y los requisitos para la rehabilitación, mejoramiento, reforzamiento y apuntalamiento de esta Línea.

El director del Metro, Guillermo Calderón, explicó que las pruebas preoperativas incluyen pruebas estáticas de verificación de sistemas eléctricos y electrónicos, verificación de material rodante y pruebas dinámicas y de integración, entre otras.

Los trabajos de rehabilitación se hicieron en todo el tramo subterráneo que mide 11.9 de los 25 kilómetros de toda la línea. En general, consistieron en sustitución de balasto por uno de mayor dureza, sustitución de siete curvas, revisión integral de trenes, sustitución de vías y durmientes, reparación de unas 200 filtraciones de agua, reparación y construcción de cárcamos, entre otros.

El recorrido de las pruebas preoperatorias de la L12 del Metro fue de Mixcoac a Parque de los Venados. La Línea cerró el 3 de mayo del 2021, tras el colapso de una trabe del tramo elevado que causó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionados. Vía ?@proceso? pic.twitter.com/yYVYy4gT0v — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) December 28, 2022

El funcionario agregó que las pruebas en marcha con trenes vacíos –operarán 13 unidades- se harán con el objetivo de familiarizar con la ruta a los 70 conductores, así como verificar la correcta operación de los sistemas de señalización, control, comunicación y a bordo de los trenes, para brindar un transporte seguro y eficiente en el tramo de Mixcoac a Atlalilco.

Calderón dijo que la revisión de los trenes se hará en la estación terminal Mixcoac, en tanto está listo el tramo elevado para que las unidades puedan pasar hasta los talleres que hay en Tláhuac.

Tiempo de recorrido

El trayecto Mixcoac-Atlalilco está programado para que se haga en 20 minutos con un tiempo de espera entre estaciones de 3 minutos con 15 segundos.

Andrés Lajous, secretario de Movilidad, informó que en beneficio de los usuarios, los servicios emergentes de Metrobus y RTP seguirán igual que hasta ahora, aunque ya sin necesidad de llegar hasta Mixcoac.

Además, habrá personal para orientar a los usuarios cuando salgan de la estación Atlalilco para que aborden las otras opciones de transporte hacia Tláhuac.