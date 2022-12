"Al que juega sucio o se quiere pasar de listo se le revierte": AMLO sobre campañas rumbo al 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa se le revierte, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al proceso de elección presidencial en 2024 y las campañas para favorecer a aspirantes dentro de Morena.

En torno al apoyo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con la colocación de espectaculares en varias ciudades del país, el mandatario federal señaló: “Hay que tener cuidado con los excesos, aprender a autolimitarse y respetar al pueblo”.

López Obrador se deslindó de los actos anticipados de campaña mediante espectaculares o frases con las que buscan posicionar la candidatura de Sheinbaum, como #EsClaudia, que se mueve en redes sociales.

“Es un asunto del movimiento, del partido, lo ideal sería que todos tengan la misma oportunidad, puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno, para mí todos los que aspiran, de nuestro movimiento, son de primera”, señaló.

Sin embargo, advirtió una lección que debe tomar en cuenta cualquier político que aspire a un cargo de elección popular: “No se debe menospreciar al pueblo”.

“El que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de búmeran”, aseveró.

El Ejecutivo federal dijo que todos los aspirantes a una candidatura presidencial de Morena “reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional, no solo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos”.

Ante ese hecho indicó que no es fácil gobernar y que los candidatos no deben medirse por ser famosos en otro ámbito, sino por tener experiencia y saber gobernar.

“No es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario, no, la política es un noble oficio que no solo requiere de la más alta calidad espiritual sino de experiencia y por eso estoy muy contento porque los que están son, de verdad, de primera”, señaló.

Sí fuera el caso contrario, dijo, “sería lamentable que iniciara un proceso de transformación, no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio. Que no tuviésemos relevo con las características que se requiere. Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán muy bueno”.

–¿Y Monreal? –se le preguntó.

–Y todos los demás –contestó.

De nuevo dudó del proceso de selección de aspirantes que después serán candidatos de la oposición.

“Yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho, en el bloque conservador, porque no tienen gente con experiencia, vean uno por uno. Además, son muchos, ¿cómo le van a hacer? Ojalá no haya dedazo de Claudio X. González o de los machuchones”.

Sobre si llamaría a dejar de contratar espacios publicitarios en apoyo a Sheinbaum, el presidente respondió que no se mete en esos asuntos pero puede constatar que el pueblo mexicano está muy politizado, no polarizado.

“Al que se quiere pasar de listo no le va bien porque la gente está ahí viendo”, insistió.