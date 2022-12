Ebrard anuncia recorrido por 300 distritos electorales para ser candidato presidencial en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón arrancó oficialmente su campaña para buscar la candidatura presidencial de Morena para las elecciones de 2024 y anunció un recorrido por los 300 distritos electorales para tratar de ganar la encuesta interna de su partido.

"Pero primero tenemos que ganar una encuesta, que por ahí alguien dice que ya la tiene, que ya esto y que ya lo otro. Todavía no empezamos. Hoy empezamos", expresó el funcionario federal en alusión a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un acto político realizado en el edificio conocido como World Trade Center, Ebrard Casaubón sostuvo que nadie tiene certeza de haber ganado la encuesta para designar al candidato presidencial de Morena.

Al lugar, se congregaron simpatizantes del titular de la SRE, provenientes de distintos puntos del país.

Incluso, el aspirante presidencial rechazó que sus seguidores hayan sido acarreados y los definió como líderes distritales de amplia trayectoria y arraigo político en su región.

En su discurso, Ebrard Casaubón envió el siguiente mensaje textual:

Hoy vamos a tomar una decisión y mañana vamos a ponernos a trabajar por esa encuesta, porque las encuestas hay que ganarlas", indicó.

"Hoy hacemos un compromiso ustedes y yo, ya no se pueden echar para atrás, y yo no me puedo echar para atrás, de aquí vamos a la encuesta y vamos a ganar”, concluyó Ebrard.