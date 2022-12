Sheinbaum acusó al INE de tener “un talante antidemocrático y conservador” al acatar medida cautelar

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum acusó al Instituto Nacional Electoral de tener “un talante antidemocrático y conservador”, luego de acatar la orden de no realizar pintas en mantas, bardas y redes sociales en favor de una candidatura en la contienda de 2024.

En su cuenta de Twitter, Sheinbaum señaló: “recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”.

Sheinbaum atizó que “es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo”.

Asimismo, anteriormente se aclaró que tal acción se derivaba de las quejas interpuestas por el diputado Jorge Álvarez Maynez, perteneciente al partido de Movimiento Ciudadano, así como múltiples ciudadanos, contra la mandataria capitalina por su participación en actos anticipados de precampaña y campaña, razón por la que le solicitaron acatar tales medidas cautelares.