“Mañanera no es un tribunal de juicios sumarios ni de linchamientos políticos”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No queremos convertir estas mañaneras en un tribunal ni de juicios sumarios ni mucho menos de linchamientos políticos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la última conferencia de este 2022.

Aquí se expresan opiniones sin censura, esta es una conferencia, un diálogo circular completamente libre, no hay censura, en general, pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta”, expresó.

El mandatario federal reconoció que aunque en las conferencias todos tienen derecho a plantear temas y llevar señalamientos nadie tiene la última palabra.

No somos absolutos, no pontificamos; para que si se menciona a alguien no quiere decir que ya es culpable, tenemos el derecho de manifestarnos y de señalar y presentar pruebas aquí y en los ministerios públicos”, apuntó.