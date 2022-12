¿Quién es y a qué se dedica Carolyn Adams, la esposa de José Ramón López Beltrán?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que la empresa de tecnología energética Baker Hughes rechazara tener alguna relación con la casa donde vive José Ramón López Beltrán, volvió a surgir la pregunta de quién es y a qué se dedica su esposa, Carolyn Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Carolyn Adams es hija de la brasileña Catarina Solano y de padre estadunidense. Trabajó durante 15 años en British Petroleum en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams. Foto: Instagram

En 2016 viajó a México para trabajar como “cabildera” de Cava Energy, una empresa proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Radicó en Monterrey y en 2018 se mudó a la Ciudad de México, donde siguió trabajando para la empresa propiedad de Stella Holdings.

En su perfil en Instagram, que ya es privado, se evidencia su gusto por el lujo y la exclusividad desde antes de emparejarse con José Ramón.

Incluso tiene una fotografía junto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde añadió la palabra “work”, y otra con el expresidente Bill Clinton, durante el foro Global Business 2019.

Carolyn Adams con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Foto: Instagram

“Hace muchos años fui bendecida por una beca Bill Clinton. Me reuní con el expresidente en varias ocasiones, pero solo quería mostrarle mi gratitud. Al final de la conferencia se me acercó y me agradeció por lo que dije en mi discurso. Me dijo que realmente lo conmoví”, publicó en su cuenta.

Además, tiene gusto por la equitación, el futbol, el beisbol y el basquetbol.

Actualmente vive en Houston, Texas, junto con José Ramón, el hijo de ambos, bautizado como Salomón Andrés Manuel López Adams, y Natalia, de 16 años, hija de Carolyn.

Aunque no suelen ser una pareja mediática y no habían reaccionado a las críticas, el 1 de febrero, antes de que el mandatario mencionara que su nuera tenía dinero, Carolyn publicó un mensaje en Instagram donde la apoyan a ella y a José Ramón ante la vida de lujos en Houston, donde radican desde hace dos años. Carolyn Adams. Foto: Instagram

“Cientos, me atrevería a decir miles, de hijos de políticos, funcionarios, líderes sindicales y expresidentes que viven en casas de lujo y encontraron al único que no la obtuvo con recursos públicos. Eso es talento”, señaló la productora y actriz Blanca Salces, en un mensaje retomado por Carolyn en Instagram.

Carolyn llamó la atención el 1 de septiembre de 2019, durante el Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, a donde acudió ya como pareja de José Ramón.

Los hijos de AMLO, bajo la lupa

El 28 de enero de 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI) y Latinus publicaron que José Ramón y su familia vivían en una “enorme mansión” en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hugues, pero la petrolera lo negó.

En un comunicado, aclaró que “el inmueble nunca ha sido propiedad y administrado directa o indirectamente por Baker Hugues”, que era una propiedad privada que pertenecía a un exempleado –de quien no dio el nombre–, que dejó la empresa en 2009 y que no estaba involucrado en las operaciones de la empresa en México, donde ha operado desde hace más de 60 años.

#BakerHughes aceptó que la casa que el hijo mayor de AMLO habitó en 2019 en Houston perteneció a Keith Schilling, a quien la compañía identifica como “ex empleado”, pero que en realidad era uno de los presidentes de la compañía. pic.twitter.com/5qaalLQ6Bb — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) February 1, 2022

El 29 de noviembre del 2021 se publicó en diversos medios, entre ellos Proceso, una investigación hecha por dos reporteros e impulsado por Connectas.

El reportaje asegura que Sembrando vida, el programa bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para generar empleo en el campo y luchar contra la deforestación, tiene un particular impulso en su natal estado de Tabasco, donde Hugo Chávez Ayala, amigo de la familia presidencial, ha sido consultor en el mismo programa, y ha asesorado a El Rocío, la finca cacaotera de los hijos mayores del presidente.

“Andrés Manuel López Beltrán empezó a ser empresario en este rubro con la marca Rocío Chocolate, tras la designación de su padre como primer mandatario. Esta se comercializa en exclusivos lugares en Ciudad de México y apunta a convertirse en producto premium”, dice el texto.

El 2 de abril de 2021, José Ramón y Carolyn también fueron objeto de críticas porque se fueron de vacaciones a Aspen, en el condado de Pitkin, Colorado, en el corazón de las montañas Rocallosas, es el primer centro de esquí en Colorado y está entre los primeros del país.

Pleito con Juan Ignacio Zavala

Ese mismo año, José Ramón se peleó en redes sociales con el hermano de la esposa del expresidente Felipe Calderón y excandidata presidencial independiente, Margarita Zavala.

Todo empezó cuando José Ramón escribió en Twitter: “¿Sabes lo que es cool?”, a lo que Juan Ignacio Zavala contestó: “Cuando lo cool es dirigir en la capital el partido del que es dueño tu papá”, en referencia a Morena.

José Ramón, de 40 años, de los cuales 23 vivió en la Ciudad de México, le respondió: “¿Yo? En la mira de un tipo mentiroso, mojigato, difamador, frívolo, corrupto, cínico y pusilánime como @JuanIZavala. Una auténtica lacra”.

Pero el hermano de Margarita le reviró: “Jaja pobre estúpido. Consíguete un trabajo. Rémora”.

Finalmente, José Ramón le recordó: “Yo sí trabajo @JuanIZavala no necesito de un algoritmo roba elecciones (2006-2012) #Hildebrando”.

Choca su Jeep Cherokee

El 14 de mayo de 2001, protagonizó su primer escándalo cuando chocó su camioneta Jeep Cherokee contra la patrulla 97066 de la Policía Bancaria e Industrial, en el cruce de Avenida Universidad y Coyoacán, en la colonia Xoco, en la Alcaldía Benito Juárez.

El segundo de los tres hijos que tuvo con su primera esposa Rocío Beltrán (1956-2003), Andrés Manuel López Beltrán fue fotografiado en una protesta que encabezó su padre, en 2009, usando unos tenis Louis Vuitton que costaban, en ese momento, 800 dólares.