"Ellas se quedaron", testimonios inéditos de víctimas de la Guerra Sucia

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El Estado emprendió uno de los pasajes más obscuros; la represión sistemática contra los opositores, un periodo conocido como la Guerra Sucia. Más de 50 años después aún hay historias por revelar; al menos esa es una de las ideas centrales de "Ellas se quedaron", un podcast realizado por Celia Guerrero, Mayela Sánchez y Jocelyn Soto, integrantes de Perifónicas.

Las mujeres, protagonistas de estas historias, ofrecen testimonios inéditos sobre la manera en cómo vivieron la ocupación militar en Guerrero, cuando el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría buscaba al guerrillero Lucio Cabañas. El acoso del ejército fue tal, que detenían a todo aquel que se apellidara Cabañas, pues buscaban cualquier nexo con la guerrilla.

El trabajo periodístico recupera la voz que por décadas permaneció bajo el miedo y el terror, terminando con el silencio y reivindicando las vivencias durante la contrainsurgencia. "Sus voces también son pistas de las violencias a las que están expuestas mujeres y niñas ante la presencia del ejército".

"Las mujeres que están dando su testimonio y que vivieron los hechos nos dieron el mensaje para que llegara a otras mujeres que vivieron esta época y que no han hablado aún. El mensaje que ellas lanzan dentro de su propio relato es: atrevámonos a hablar, digamos realmente qué pasó, es una oportunidad para hablar, para buscar justicia y para que no quede en el olvido. Es una generación de mujeres que si no hablan, van a ser hechos que no vamos a saber realmente cómo pasaron. Y es muy valioso para las generaciones que vienen tener esta otra pieza del rompecabezas", dije Celia Guerrero en entrevista para Proceso.