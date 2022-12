Morena irá a la Corte tras resolución de no borrar mensajes de Cortés y Dresser contra Delfina Gómez

Diputadas de @PartidoMorenaMx me demandaron ante el INE por “violencia política de género” (VPG) por un tuit describiendo a Delfina Gómez como “delincuente”.



Impugné y gané. El @TEPJF_informa me da la razón. Criticar a una servidora pública por su desempeño no es VPG.



Abro