Este martes llega el Plan B de AMLO al Congreso

CIUDAD DE MÈXICO (apro).– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este martes 6 enviará al Congreso su iniciativa para modificar las leyes secundarias en materia electoral porque –asegura– “el INE (Instituto Nacional Electoral) sí se toca y se debe de tocar”. Agregó que se trata de “árbitros vendidos”.

Esta mañana, el mandatario expuso: “Le digo a la gente que no se preocupe, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, hay que luchar por eso y al INE claro que sí se toca y se debe de tocar.

“Y que se sepa que la mayoría de la gente en México quiere la reforma al INE, está demostrado en encuestas”, aseguró.

También aseguró que su llegada a la Presidencia no se debió al trabajo del instituto electoral… “Nunca me reuní con los del INE, y siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles porque sabía que eran árbitros vendidos, hasta en los debates armaban todo para ver si me entrampaban. Siempre los padecí y al final no pudieron, como no van a poder hacia adelante, ya se acabó lo del fraude”.

López Obrador recomendó a la oposición, y a quienes dicen que el INE no se toca, que en vez de hacer el ridículo se definan y aclaren que están en favor de las privatizaciones; contra los programas sociales porque lo consideran populismo, entre otras políticas.

“Están obnubilados, no entienden razones, no aceptan la realidad; para ellos el pueblo está equivocado. Lo que se está llevando a cabo no es adecuado, ellos quisieran que el pueblo siguiera aplaudiendo el saqueo, la corrupción, que el país sea de una minoría rapaz y que se abandone al pueblo”.

Desmiente a opositores

Ante las críticas de la oposición, que lo ha comparado con Luis Echeverría y Carlos Salinas por buscar el regreso de la “dictadura perfecta”, el presidente aclaró que el padrón electoral tampoco se pretendía que quedara fuera del INE.

“Nada, eso es un invento. Eso es como lo magia negra, que nosotros queríamos manejar el padrón. Imagínense eso, ni por aquí me pasó nunca, me vine a enterar hace una semana. Son muy cretinos, mienten como respiran y cínicos, es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna o calumnia porque algo queda”.

Dijo que, si se pregunta, 80% de la población está de acuerdo en que se eliminen 200 diputados plurinominales, que se reduzca el presupuesto del INE a la mitad, y que ya no sean 25 mil millones (de pesos); que los partidos no elijan a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal, sino sea el pueblo.

El presidente consideró que, quienes no quieren los cambios en materia electoral “es una minoría conservadora que piensa que, si tiene el control del INE, va a poder hacer fraude; por eso le digo a la gente: no se preocupen, va a ser el pueblo el que va a decidir y el mejor ejemplo somos nosotros”.

Reconoce terreno acotado

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que se tiene previsto que este martes en la mañana se envíe la iniciativa porque hay sesión en la Cámara de Diputados a las once de la mañana y a las cinco de la tarde, “así que debe estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana”, para lo cual esta tarde se revisa.

López Obrador insistió en que no debe generar sorpresa que su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral no sea aprobada en San Lázaro porque no alcanzará los 334 votos que requiere la mayoría calificada y porque, insistió el presidente de manera irónica: “el INE no se toca”.

“Y ya dije, aun cuando hay militantes del PRI y del PAN y sobre todo ciudadanos que sí quieren (la reforma), como este es un grupo de élite, son los partidos, y no quieren quedarse sin dinero, ni que siga teniendo presupuesto excesivo el INE pues van a votar en contra”, también reiteró que “los márgenes que tenemos sin violar la Constitución son muy estrechos”.