Gloria Trevi demanda a Chumel Torres por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Sergio Ramírez, abogado de la cantante Gloria Trevi, anunció que levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra el influencer Chumel Torres por daño moral, después de un chiste que éste publicó en redes sociales sobre la artista, respecto al caso de trata de personas en el que fue involucrada.

En entrevista en el programa “De Primera Mano”, el abogado señaló que Chumel Torres ha atacado en múltiples ocasiones a Trevi, por el caso de trata de personas en el que estuvo implicada y por el que fue detenida en el año 2000 junto a Sergio Andrade bajo los cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Trevi estuvo presa durante cuatro años y cuando salió fue absuelta de los cargos.

“Esta misma semana estaremos presentando demandas por daño a la moral, denuncias por cuestiones de violencia de género. Ha habido ataques fuertes a su persona que han dañado su patrimonio”, comentó.

Dijo que durante años no ha logrado conseguir patrocinadores para sus conciertos, porque los medios la han atacado y la han vinculado a la trata de personas, pese a la exoneración por parte de las autoridades.

Indicó que el área especializada en violencia de género de la fiscalía llevará el caso y que además tiene un papel que la exonera de los delitos.

Sin embargo, señaló que diversas personas, en los medios de comunicación, han hecho comentarios negativos contra ella.

El abogado destacó que los ataques contra su cliente son con afirmaciones que no tienen manera de comprobarse. Explicó que la demanda busca determinar que el tema no solo representa un daño moral para Trevi, sino que hay violencia de género.

“Hay una cuestión que tendrá que verse dentro de los juzgados. Los ataques, sobre todo, en cuestión de género que ha llevado a cabo él y con aseveraciones sin ningún sustento legal, ni jurídico, ni personal, mediante los cuales él pueda aseverar los hechos que ha venido atacando y llevando a cabo acciones que han lastimado gravemente la imagen púbica como cuestiones emocionales y psicológicas”, señaló.

El litigante señaló que también se demandará a otras dos personas, pero no quiso revelar los nombres porque todavía no se presentan los recursos legales correspondientes.

Fue el 16 de mayo pasado que Torres publicó en Twitter: “Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”.

Entre las múltiples reacciones que provocó el tuit, tanto a favor como en contra de la cantante, sobresalió la de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi desde el 2009.

“Caballero soy el esposo de la mujer que ofende a la hora que se antoja o te lo indica alguien, es aberrante y penoso el odio que tienen a @GloriaTrevi y también a miles de mujeres mexicanas que, como ella, han logrado salir delante de tanta violencia de género y de tanto abuso”, señaló en un primer tuit.

Siguió: “No están solos, me tienen a mí. Le recuerdo que hay leyes tanto en USA como en México. @lopezobrador_@BeatrizGMuller espero que nuestro presidente esté atento al abuso de algunos medios de comunicación y pseudo periodistas como tú que abusan de los medios de comunicación”, indicó.

Una usuaria le respondió: “Señor usted podrá amarla y no importarle su pasado y está bien. Pero a mucho no se nos olvida que no fue víctima, sino victimaria y eso es algo con lo que usted y ella tendrán que vivir”, a lo que contestó:

“¿Y a usted le consta? Vivimos muy en paz y muy bendecidos. No se le vayan a quemar los pasteles por andar perdiendo el tiempo y use productos finos en sus pasteles… siga su vida en paz y échele ganas”.