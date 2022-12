Sansores se rinde ante AMLO: eres un hombre de una "dimensión política desconocida. Te amamos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es “un hombre de otra dimensión política desconocida en nuestro país y por eso muchos no comprenden”, expresiones que remató con un: “Te amamos, Andrés Manuel”.

Andrés Manuel @lopezobrador_, el hombre sabio, el presidente más querido, el mejor hermano de #Campeche, esta es tu casa.



La #MarchaDelPueblo fue una vivencia muy fuerte, aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo.

Al participar en la conferencia del mandatario en Campeche, la funcionaria aseguró que es “el centro de este movimiento de idealistas decididos a transformar esta patria, conjurar el peligro de una derecha desatada que teme perder sus privilegios y que ha depredado la nación”.

Dijo estar conmovida por “tu empeño por desanudar la pobreza y cómo nos has enseñado aprender a descubrir las maravillas de la gruta” y al agradecer que interviniera en el caso de tres jóvenes de Macuspana que atravesaron una injusticia, aseguró: “Andrés Manuel nos enseñó que aun en el fondo del cenote donde vive la verdadera oscuridad puedes encontrar luz en la luz”.

El cariño y apoyo es mutuo, querido Pdte. Andrés Manuel @lopezobrador_. Te reconocemos mucho, eres un hombre de otra dimensión política, desconocida en nuestro país y por eso muchos no comprenden.

Expuso que se mantenía emocionada por lo que significó la marcha del domingo 27 de noviembre en la Ciudad de México, convocada por el presidente.

“Fue una vivencia muy fuerte que aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha, también un tufo de azufre que venía de España, pero eso lo dejo para otra vez”, señaló.

Dijo que a esa movilización fueron “los hijos del maíz y del delirio. No puede haber estas acciones tan poderosas y tan intensas si no es cuando no atraviesa por este delirio, que dice un escritor, es lo que te permite hacer cosas y a crear otra realidad que nunca habías pensado. Es ajeno los bisturíes de la lógica” y destacó la participación de los jóvenes en dicha marcha, que significan la esperanza del relevo generacional.

Los elogios continuaron: “Andrés Manuel, el hombre sabio, el presidente más querido, el mejor hermano de Campeche, esta es tu casa. Estás bien correspondido tú sabes cuánto apreciamos y cuánto te queremos. Mi tierra, una tierra que parecía que estaba ubicada en la esquina rota, donde nadie nos miraba hoy tiene la mano amiga de un presidente y se han hecho obras inéditas en la vida del estado”.

Previo al discurso de Sansores, el mandatario federal también demostró el apoyo a la gobernadora: “La queremos mucho, la apoyamos, la respaldamos, que no está sola, y que siempre el gobierno federal va a apoyar al pueblo de Campeche”.

Sansores también agradeció al presidente su intervención en algunos temas y destacó “en cascada las obras que se han dado como magia”.

Al final la funcionaria afirmó que entre los proyectos para el estado, “algo nos faltará, pero estamos seguros que lo que no nos faltará es la mano amiga del presidente, nos da más de lo que pedimos muchas veces”.

Entre otros agradecimientos que hizo al presidente, fue el desistimiento de ICA de un juicio que tenía sobre un hospital materno-infantil en Ciudad del Carmen, “con mucha generosidad Lupita Phillips ya se desistió ya está en estrados el desistimiento, o sea que tal vez la próxima semana, en estos días, ya nos hagan entrega de un hospital que tenía ocho años desbaratándose, fue realmente un éxito”.

También celebró que con la ayuda de la secretaria de Energía, Rocío Nahle se trabaja en el estudio y el proyecto ejecutivo para un acueducto en Ciudad del Carmen que se empezaría este año para llevar agua por arriba, “es una tierra que merece mucho, por donde entró la democracia, y donde salió el petróleo y por donde viven hoy un momento siempre de nostalgia y preocupación”.