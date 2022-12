AMLO niega a Xóchitl Gálvez derecho de réplica, “que se vaya a engañar a otra parte”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la senadora Xóchitl Gálvez “que use otras tribunas y se vaya a engañar a otra parte”, luego de que le pidiera una réplica en la conferencia de Palacio Nacional sobre su supuesta votación en contra de los programas sociales.

“Ella tiene todos los foros, que vaya al Reforma, con López Dóriga, Ciro o Chumel, con Alazraki, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado”, y se quejó: “Ya es el colmo, tienen todos los medios de información, denuncian, gritan, insultan”.

El presidente afirmó que Gálvez votó en contra de programas como la pensión a adultos mayores y la legisladora sostiene que no fue así.

“Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar, porque me consta, Fox estuvo en contra de los programas sociales. Me consta que la candidata del PRI y el PAN en Hidalgo sostuvo que iban a desaparecer los programas. Y me consta que son unos reaccionarios”, reiteró

El mandatario federal expuso que la oposición no podrá echar atrás esta política, porque “ahora sí que la pensión no se toca, porque está como un derecho constitucional, pero a ellos les molesta todo. Lo que se destina a los pobres es populismo y paternalismo y a los potentados es fomento o rescate, no nos entendemos por eso”.

Consideró que no está mal que no se entienda con los opositores, porque no son iguales.

“Una cosa es que como personas los respetemos, pero políticamente tenemos ideas distintas y contrapuestas. Para mí es una dicha enorme no coincidir con esta señora (Xóchitl Gálvez) ni con Fox ni Calderón o con Salinas”, dijo.

Señaló que todos los actores políticos deben definirse y que se debe poner un alto a la simulación “y sí personalmente, respeto; pero en lo político o ideólogo, nada”.