Ante la “desinformación” sobre la reforma constitucional, hoy se envía Plan B al Congreso: AMLO

Ciudad de México (apro).-- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “está delicada la situación de la desinformación” sobre su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, por lo que confirmó que hoy envía el plan B al Congreso, una propuesta que quedó acotada por lo permitido en la Constitución.

--¿Es una reforma light?, se le preguntó.

--Sí porque como no hubo reforma constitucional son muy pocos los márgenes, pero se requiere, no quiere decir que hay que arrear banderas, ya vendrán otros tiempos, cuando se tenga mayoría (en el Congreso), respondió.

Indicó que entre las cosas que los opositores “metieron en la cabeza” de sus seguidores es que su gobierno busca manejar el padrón electoral, lo cual, afirmó, “es una gran mentira”.

Y enlistó:

“¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza?, que yo voy a nombrar a los consejeros (del INE); ¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza?, que hago esto porque me quiero reelegir”.

Afirmó que “es un problema de falta de información, de ignorancia supina, porque aunque yo quisiera reelegirme, que no sólo no quiero, sino que iría en contra de mis principios, mis ideales, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en la vida, no podría yo hacerlo, porque se necesita una reforma constitucional".

El mandatario mexicano dijo que se da por hecho que el bloque opositor no quiere que se reduzca el presupuesto al INE, ni que se reduzca el número de legisladores, se trata de “una tomadura de pelo porque va a pasar el tiempo y se darán cuenta todos esos que pusieron su cartel del INE no se toca”.

Expresó que, aunque parezca increíble, hay quienes están a favor de que se les pague 200 o 300 mil pesos de sueldo a los consejeros electorales de INE, pero que es una oposición que no es nueva porque existe confrontación política.

Este miércoles 7 el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudirá a la conferencia en Palacio Nacional para explicar la reforma electoral que propone el gobierno de la 4T.