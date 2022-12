Brigada de búsqueda halla fosa clandestina en Morelos; exhuman tres cuerpos

CUAUTLA, Mor. (apro).– La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas localizó una fosa clandestina en un campo de cultivo ubicado en la comunidad de Cuautlixco, en el norte del municipio de Cuautla, del cual este martes fueron exhumados tres cuerpos, pero existen indicios de al menos dos puntos más donde existen más cadáveres, por lo que este miércoles continuarán los trabajos.

La fosa se encuentra en el campo Paredones, en un camino de saca, justamente en la zona de derecho de vía federal a un costado de los rieles del antiguo ferrocarril que conectaba la Ciudad de México con el oriente de Morelos, donde se observa la tierra removida. La fosa fue localizada a partir de información anónima que constantemente reciben los colectivos de Morelos.

El domingo pasado, un grupo de brigadistas vinieron a este lugar y comenzaron a hacer pozos de sondeo. Así, en una zona de unos 50 metros cuadrados entre la vía y campos de cultivo, localizaron tres puntos donde encontraron indicios de cuerpos inhumados ilegalmente. Colocaron unas piedras para señalar los puntos y solicitaron la presencia de la Fiscalía local.

Sin embargo, la dependencia morelense se declaró sin jurisdicción, pues esgrimió el hecho de que las fosas se encontraban en zona federal. Así que, durante todo el lunes, la Brigada esperó peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), que nunca llegaron. Fue hasta este martes que llegó un grupo compuesto por un agente del Ministerio Público, una antropóloga y una arqueóloga forenses, así como dos elementos de la policía y un fotógrafo.

A las 13:04 del día comenzaron a intervenir uno de los puntos señalados por las familias de la Brigada. Desde las 10 de la mañana se dio una discusión entre los federales y las familias, pues los primeros querían impedir que las familias documenten los hallazgos y las brigadistas advertían que es su derecho y que la ley les asiste.

Al final, se acordó que dos personas de la brigada observarán de cerca los trabajos por 10 minutos cada hora, “supervisados” por una criminalista de la Comisión Estatal de Búsqueda. Así se hizo. A las 16:04, justamente tres horas después de iniciados los trabajos, el primer cuerpo fue extraído de la primera fosa. Los peritos sacaron el cuerpo en una bolsa para cadáveres. En las siguientes dos horas, el equipo forense de FGR exhumó otros dos cuerpos.

Las familias protestaron porque reclamaron su derecho a tener información básica como el sexo de la persona encontrada, la vestimenta, alguna descripción de otras señales de identidad. Y es que en la zona ha habido desapariciones y se presume que los cuerpos que han sido exhumados fueron colocados en ese lugar recientemente.

Exigieron a las autoridades federales informar sobre ciertos aspectos que les permitiría tener ciertos indicios de que los cuerpos pertenecen a personas desaparecidas que están siendo buscadas por sus madres, integradas en los colectivos. En entrevista, Edith Hernández, hermana de Israel Hernández, desaparecido y luego encontrado en las fosas de Tetelcingo, e integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos, reprochó a la FGR su actitud.

“Nosotros tenemos derecho a documentar no sólo la hora del hallazgo y el lugar, muchas familias que no están aquí hoy están confiadas en que nosotras les llevaremos información de lo encontrado y ahora la FGR nos niega ese derecho”, dijo en entrevista. “Nosotros no estamos aquí por gusto, no vinimos por morbo, tenemos familiares desaparecidos y queremos encontrarlos ahora”, reclamó.

Van tres cuerpos exhumados, aunque podría haber más en esa primera fosa. Los trabajos se suspendieron por falta de condiciones en la noche, pues no había equipo de iluminación, tampoco suficiente seguridad; hay que recordar que el jueves de la semana pasada la Brigada ya tuvo un incidente de intimidación con armas de fuego en el norte de Morelos.

Se espera que los trabajos de exhumación continúen este miércoles. Existen dos puntos más en la misma área en donde había más cuerpos. Una mujer de avanzada edad sentada en una piedra bajo el rayo del sol, mira con tristeza el lugar del que han salido cuerpos y olores que no se olvidan: “Esto parece otro panteón de muerte, otro campo de exterminio”. Otro más en Morelos. El año pasado fue Mixtlalcingo, en Yecapixtla. Hoy es Paredones, en Cuautlixco, a 10 minutos de distancia.