“No tengo duda de que es víctima de venganza política”: AMLO se solidariza con Cristina Fernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue condenada a seis años de prisión por defraudación al Estado.

Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 7, 2022

Un tribunal de Argentina emitió esta condena contra la funcionaria por defraudación al Estado.

En agosto de este año el mandatario mexicano también se expresó contra el proceso a la vicepresidenta Argentina y firmó una carta que le envió su homólogo Alberto Fernández para respaldar a Cristina, porque manifestó que detrás estaba la derecha.

“Considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos. No se le puede impedir a nadie que quiera participe en política, ser candidato o candidato solo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero”, dijo el 25 de agosto.