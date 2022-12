Policía de Texcoco desaloja a invidente y desata indignación en redes sociales

Ciudad de México (apro). – Un policía de Texcoco desalojó a una mujer con discapacidad visual que se encontraba cantando en una calle de ese municipio.

Fray Salas, un usuario de redes sociales, grabó el hecho y lo subió a TikTok. El video de inmediato se viralizó y provocó indignación entre asiduos a esa plataforma.

Fray Salas escribió que le daba “coraje” que el oficial haya desalojado a la mujer si ésta sólo buscaba ganarse unas monedas, mientras la policía no hace nada para detener a delincuentes.

“Mi gente, da coraje que con la gente discapacitada se ponen así, pero con los delincuentes nada”, indicó en un video de 1:12 minutos.

La mujer se encontraba acompañada de otros dos invidentes. En el video se le escucha decir al policía a través del micrófono y la bocina que utiliza para cantar: “Tú tienes trabajo y yo no tengo trabajo. Si estoy aquí es porque tengo necesidad. Tú tienes un sueldo y yo no. Y no me voy a quitar de aquí, así hazle como tú quieras. No me voy a quitar y tampoco le voy a bajar a mi bocina”, dijo.

El policía insistió en que se fuera del lugar, pero ella le contestó que no se iba a ir y que no se metiera con los discapacitados.

“Si tu me quieres llevar, llévame. ¿Qué te he robado? ¿Qué te he robado? ¡eh! ¿A quién les robo? ¿A los locatarios? ¿Qué les robo?

“Ellos están allá y yo no estoy vendiendo nada y cuando están todos los vendedores aquí, porque no vienes y los quitas. ¿Por qué a ellos si no los quitas? A ver, contéstame. Por qué con los ciegos sí te pones y no te voy a dejar hablar, estoy trabajando, así que retírate o me vas a dar lo de mis días. Ríete, ríete, pero el que ríe al último ríe mejor. Así que llégale”, dijo y siguió cantando.

En el video usuarios hicieron comentarios en defensa de la mujer. Hubo quién preguntó por qué no se metió nadie a defenderla. Algunos respondieron que no lo necesitó porque se defendió sola. Aun así, hubo quien dijo que pudieron hacer más por ella que sólo grabar con los celulares.

“Este mujerón no necesita que la defiendan, ella puede sola. La amé”. “El valiente vive mientras el cobarde quiere”. “Deberían de despedir a ese policía”. “Pero cuando se trata de delincuentes siempre llegan tarde”, fueron algunos comentarios.