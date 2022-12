AMLO celebra aprobación del Plan B de la reforma electoral: "algo es algo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Algo es algo", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al lograr con su "Plan B" de reforma electoral un ahorro de apenas 3 mil 500 millones de pesos de los 15 mil millones que planeó con su iniciativa de cambios en la Constitución, por lo que llamó a que no se abandone esta lucha y que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial.

Con su aprobación en la Cámara de Diputados, pasa a la de Senadores, expuso que después “seguramente los del bloque conservador van q acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir”, por lo que consideró que “esto apenas comienza”.

Reconoció que la reforma a seis leyes secundarias “está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la Constitución, entonces son márgenes muy estrechos, sin embargo, sin violar la Constitución se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral”.

Ya esperaba que el bloque opositor rechazara los cambios constitucionales que, dijo, entre otros aspectos, buscaron blindar la elección de los consejeros por parte de los partidos.

Señaló que también rechazaron que se redujera el presupuesto del INE, que dijo es de los más onerosos y el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones.

Tampoco se reducirán los 500 diputados para quedar en 300, ni disminuye el presupuesto a los partidos.

Esos cambios requerían de 334 votos y “como se unieron, como siempre el PRI y el PAN, pues no se tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional” y optaron por una propuesta que únicamente necesitara la mayoría simple, “claro, no es lo mismo una reforma constitucional que una de ley”.

Entre los que llamó beneficios de esta aprobación de madrugada, está la reducción del gasto del INE por la duplicidad de muchas oficinas duplicadas “y se hizo un ajuste, una integración, y otros gastos. En general se logró un ahorro como de 3 mil 500 millones de pesos. Algo es algo”.

También, dijo, se logró que no se facilite la compra del voto, “porque nuestros adversarios conservadores tienen mucho dinero. Esas organizaciones políticas o de la sociedad civil son financiadas por la oligarquía porque no quieren que el pueblo mande. Quieren tener poder económico y político, ser los dueños de México”.

El mandatario celebró que se logró el control, sobre todo, de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones, también con dinero en efectivo y tarjetas.

Entre las leyes también se facilitó el voto de los mexicanos en el extranjero.

Insistió en “seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados”.

El presidente pidió que “el experto especialista en la materia”, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que expusiera el detalle, aunque solo repitió los aspectos que expuso López Obrador y dio detalles de otros puntos, en torno a las seis leyes secundarias modificadas, con lo que, dijo, “no hay ninguna inconstitucionalidad”.