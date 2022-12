Condena a Cristina Fernández fue para sacarla de la carrera presidencial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La prisión de seis años a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, es a todas luces una venganza política y un acto antidemocrático para evitar que participe en un proceso electoral, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La están inhabilitando para que sea candidata, sin duda es un asunto político y parecido a lo de Lula en Brasil, la derecha, el conservadurismo tiene mucho control, en el caso de Argentina, en Chile y en todas partes. Los medios siguen siendo muy poderosos; en el caso de Argentina, Clarín es muy influyente y también tiene mucha fuerza la derecha”, aseguró.

El mandatario mexicano envió un abrazo fraterno a la vicepresidenta argentina y le expresó su solidaridad, también les pidió seguir adelante y dijo que en México no pueden quedarse callados.

“Me gustó mucho su protesta diciendo que no voy a ir de candidata y que acusen que la candidata es una mujer acusada de corrupción” y con ese argumento su partido y movimiento se debilite, consideró que se trata de una actitud muy digna “y esto demuestra que no es una mujer ambiciosa, vulgar” por sus aspiraciones encima del proyecto de su partido.

El presidente explicó que de inicio Fernández tiene fuero y estará hasta las elecciones, pero sin ser candidata, como dirigente, “y va a ayudar mucho para que ojalá continúe el progresismo en Argentina y no el regreso de quienes endeudaron a Argentina como nunca con la complicidad del Fondo Monetario Internacional”, dijo, “ojalá que no regresen”.

Señaló que si se trata de hablar de corrupción, lo primero que deben hacer es ver lo que sucedió en las elecciones pasadas en las que para ganar los comicios comenzaron a solicitar deuda al organismo internacional.

“El Fondo Monetario Internacional por consigna política me entrega todo lo que yo pida, porque lo importante es que se tenga dinero y hay ambiente superficial para que ganara la elección, endeudaron Argentina, no gana Macri y en vez de ayudar mantienen las mismas condiciones de pago y simulan que van a disminuir los intereses y dejaron endeudada a Argentina. ¿Qué no es un monumental acto de corrupción del conservadurismo?”, cuestionó.

También dijo que le tienen mucha confianza al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por considerarlo una persona íntegra, además de que fue de los abogados que ayudó en el juicio que se impuso al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Leí su comentario sobre cómo era un asunto montado sin fundamento legal, nada más que este tribunal judicial está manejado por el conservadurismo, entonces es una venganza”, indicó.