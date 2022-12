El Senado no aprobará en fast track el Plan B de la reforma electoral de AMLO, advierte Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado no va a aprobar el plan B de reforma electoral en fast track, aunque el bloque mayoritario votaría a favor en consecuencia con el movimiento, anticipó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien adelantó que también van a “cuidar el procedimiento ordinario”.

“Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se evite el procedimiento ordinario. No, vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto a nuestra investidura y a nuestro órgano colegiado”, dijo Monreal.

En ese sentido, la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, que fue aprobada fast track, será turnada a comisiones en la Cámara alta, pues se trata de reformas a seis leyes secundarias y se modificarían 457 artículos, dijo el legislador morenista.

“Creo merecen ser analizados por los senadores, en una discusión amplia, respetuosa, seria, con buen juicio y con ponderación. Eso es lo que vamos a hacer”, reiteró.

El presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que no puede anticipar el sentido de su voto, que se encuentra evaluando las reformas, pero vislumbró que el grupo mayoritario actuará en congruencia con el movimiento.

“La mayoría, en el grupo parlamentario, diría una gran mayoría o una aplastante mayoría, respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador, quizás hasta la unanimidad, no lo sé. Pero vamos a ver en los próximos días”, dijo el senador.

Monreal reconoció que para aplicar el fast track en el Senado se necesitan las dos terceras partes de los votos, sin embargo, afirmó que si buscara construir la mayoría calificada podría hacerlo, pero que “ni siquiera” lo intentó porque está “convencido de que debe de ir a comisiones”.

El senador no descartó que la minuta sufra modificaciones, aunque no quiso adelantar vísperas.

“Y creo que los senadores y senadoras van a actuar con dignidad y van a actuar con libertad al momento de emitir su voto. No se puede generalizar. Yo diría que en algunos artículos hay avances, los he visto; en otros no, pero es parte de la discusión y de la deliberación que tenemos que dar”, comentó.

Según el zacatecano no han recibido presiones del poder Ejecutivo para aprobar la reforma de manera inmediata y en su “grupo parlamentario no aceptamos presiones de ningún tipo”.

En tanto, en el bloque de contención piden a la Jucopo que las leyes secundarias en materia electoral, aprobadas en la madrugada de manera fast track en San Lázaro, sean analizadas en un parlamento abierto en el Senado.

Clemente Castañeda, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, dijo en conferencia de prensa que “las prisas de la Cámara de Diputados no son las prisas del Senado de la República”.

“El Senado de la República no puede, a diferencia de lo que hizo la Cámara de Diputados, actuar con premura, con irresponsabilidad y generando en cualquier escenario un dictamen con una serie de errores evidentes que pueden generar una descomposición política en el sistema electoral mexicano”, afirmó Castañeda.