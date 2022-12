Rector de la UABC acusa a diputados de “intromisión y violar la autonomía”; se niega a comparecer

MEXICALI, BC (apro).- El rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Daniel Octavo Valdez Delgadillo, no comparecerá ante el Congreso Local, así lo adelantó a diputados luego de acusarlos de “intromisión y violar la autonomía”.

El Poder Legislativo llamó a comparecer al rector para el próximo 13 de diciembre para que explique el manejo de los recursos del año 2019, incluso, los diputados rechazaron la cuenta pública de la UABC de ese año. Dos días después, el 15 la Junta de Gobierno designará al nuevo rector.

En medio del proceso de elección, los diputados decidieron llamar a cuentas a Valdez Delgadillo, aún y cuando la Ley General de Educación estable que las universidades públicas tienen autonomía de gestión, de cátedra y de finanzas.

Con el respaldo del Consorcio de Universidades Mexicanas y de la Red Jurídica de Universidades Públicas, que agrupa a todas las casas de estudio del país, el rector dio cuenta a los diputados a través de su cuarto y último informe de labores que rindió ante el Consejo Estudiantil, de su inasistencia.

Loque hace el congreso es una intromisión que viola el principio de autogobierno”, expresó para luego advertirles, “el rector de la UABC no es un funcionario de la Secretaría de Educación”.

La universidad es un organismo autónomo, sin embargo sí debe rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos federales, estatales y los generados por sí misma. Ello acontece cada año y es la Auditoria Superior de la Federación y la Auditoria Superior del Estado, quienes realizan auditorias de gestión y forense (posibles desvíos). La tercera rendición de cuentas se hace justo ante el Consejo Universitario cada informe anual.

Esta es la segunda vez que el Congreso local pide llamar a cuentas al rector de la UABC, la primera vez fue a título personal de algunos legisladores quienes consideraron que debía explicar si su hijo recibió contratos por parte de la institución educativa, y esta segunda para que explique el uso de los recursos del año 2019.

Recientemente, el congreso local rechazó la cuenta pública 2019 y de ahí la demanda para que comparezca, sin embargo, la Auditoria Superior del estado, que es un organismo del propio Congreso, consideró solventadas todas las observaciones y únicamente le mantuvo una recomendación sobre la solicitud de condonar el cobro del agua.

Ante este hecho, el rector Valdez Delgadillo dijo ante el Consejo Universitario:

“Quienes por acción u omisión quieren romper la autonomía. La Autonomía es el patrimonio, nuestro y de todas las universidades de todo el país, y vulnerar a una es vulnerar a todas… Una universidad que se aleje de cualquier tinte político, y seguiré defendiendo a esta institución… Nos asiste la razón jurídica e histórica…

“Nos crecemos ante la adversidad y los invito a seguir trabajando en esta dirección como lo hicimos estos cuatro años con el compromiso de nuestras nuevas generaciones. La UABC no se detiene, no se detuvo y no la detendrán”.

Y agregó:

Desde hace cuatro años cumplo con cuidar la autonomía de la universidad sin dejar de cumplir con transparencia, primero ante este consejo y autoridades universitarias y luego con las correspondientes en apego a la ley”.

El llamado a comparecer es el 13 de diciembre y la elección del nuevo rector el 15 del mismo mes.