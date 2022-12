Si Pedro Castillo pide asilo, México lo concede: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el caso de que el expresidente peruano Pedro Castillo pida asilo a México, el gobierno se lo otorgaría, aseveró el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Preguntado respecto a la destitución de Castillo por parte del Congreso –horas después que el presidente anunció la disolución del parlamento y la instauración de un “gobierno de excepción”--, Ebrard aseveró que “la posición de México es invariable: si alguien pide asilo, México lo concede”.

En el caso de Castillo, Ebrard aseveró que “lo haríamos”, aunque señaló que “yo no estoy en comunicación con el presidente Castillo, hoy no he hablado con él”.

En noviembre de 2019, el gobierno mexicano se había ilustrado cuando envió un avión militar a Bolivia para sacar del país al expresidente Evo Morales, quien había sido derrocado por un golpe militar. Morales permaneció unas semanas en México, con el estatus de asilo.