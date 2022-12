AMLO considera “una exageración” que se le acuse de injerencismo en Perú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que son exagerados los señalamientos de la oposición en Perú que denuncian la injerencia del mandatario mexicano al referir en varias ocasiones que el Congreso de ese país provocó un ambiente de hostilidad que terminó con la salida y detención del presidente Pedro Castillo.

“Son pensamientos conservadores, no hay mucho qué hacer en ciertos sectores, están completamente cerrados y es como para decirles sigan su camino, hay que atender a los jóvenes… el joven tiene más frescura”, dijo.

Agregó que “lo que he expresado ha sido público, lo he dicho aquí, si eso es injerencismo, pues creo que es una exageración, sin embargo, como son parientes los conservadores de todos lados pues hablan muy bien, además si hay una injusticia en cualquier lugar del mundo ni modo que no pueda uno opinar”.

-Varios gobiernos han reconocido al nuevo gobierno de Perú, se le preguntó.

-Sí, son varios gobiernos, pero México es México y somos libres y somos independientes y somos soberanos y tenemos una tradición de política exterior y no nos gusta el seguidismo, respondió.

El presidente aseguró que continúa el ofrecimiento de asilo en México porque es parte de la tradición mexicana.

“Y cómo se me va a olvidar que cuando fuimos a rescatar a Evo, las élites de Perú nos prohibieron el uso del espacio aéreo, nos prohibieron que cargáramos combustible, como al mismo tiempo (Jair) Bolsonaro (de Brasil) y el presidente de Paraguay permitió que aterrizara el avión de su territorio. Ah me voy a quedar callado, ya se me olvidó, lo mismo el que estaba de presidente en Ecuador, que tuvieron que ir los pilotos al mar”, reprochó.