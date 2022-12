De caricatura, los informes de la DEA sobre presencia de grupos criminales en 70% del país: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son de caricatura los informes de la DEA en torno a la presencia de grupos criminales en 70% del territorio mexicano, también afirmó que su gobierno ni siquiera trata ese tema.

“Están muy desinformados, en una ocasión el secretario de la Defensa de Estados Unidos declaró exactamente lo mismo que el 70% del territorio en México, no 70, el 80% del territorio de México estaba dominado por las mafias, ¿qué hacer ante eso? Es desinformación o mala fe, entonces todo eso lo reproduce el Reforma y el Proceso, etcétera, etcétera, pero no es serio”, reprochó.

El Ejecutivo federal también acusó a Proceso de publicar información que la DEA emite sobre México.

–¿En porcentajes no han encontrado la presencia de grupos criminales? –se le preguntó.

–No, no, no pero ni siquiera tratamos el tema, o sea es de caricatura –respondió el mandatario.

–Los informes de la DEA.

–Sí y lo que informan ustedes, o sea lamentable completamente, es una distorsión generalizada, o sea no hay apego a la verdad, o sea no hay ética.

–En México se maneja una estrategia, la de atender las causas, si Estados Unidos no tiene una estrategia parecida, ¿podría fracasar este intento de que tanto allá se detenga el consumo y por ejemplo la venta de armas para que entren a México? –se le cuestionó.

–Nosotros no fracasamos, ni vamos a fracasar –aseguró López Obrador.

–Si en Estados Unidos no tienen una estrategia….

–Ese es un asunto de ellos, nosotros no opinamos, no somos injerencistas –comentó.

Antes, dijo, Estados Unidos se metía en las decisiones de México en torno a la seguridad y esa situación era permitida por gobiernos mexicanos, “ya no es así”.

–¿Cómo observan que atiende Estados Unidos este problema del consumo de drogas? –se le preguntó.

–No nos metemos, ese es asunto de ellos y tenemos una muy buena relación con Estados Unidos y también los conservadores de México y los especialistas, internacionalistas de altos vuelos, mexicanos siempre han apostado por que nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos y no van a lograr su propósito, porque nosotros tenemos muy buena relación y no van a lograr su propósito.

Aseguró que el presidente Joe Biden, y también cuando lo fue Donald Trump, han sido muy respetuosos “y no les gusta a los conservadores y a todos los que se formaron durante el periodo neoliberal, pero ya qué puedo hacer yo por ellos, además, no entienden razones, no son capaces de rectificar, apuestan a la autocomplacencia, ya lo dije una vez: ‘Si la realidad no es –dicen– como yo quiero, que se vaya por un tubo la realidad’”.