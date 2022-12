Hombre que ahorcó dos veces a su expareja es vinculado a proceso en Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una Sala Penal en el estado de Yucatán vinculó a proceso a Edwin “N” por tentativa de feminicidio de su expareja, acusación que había sido desestimada por la juez Elsy del Carmen Villanueva Segura quien determinó que la víctima había mal entendido a su agresor.

La Primera Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán revocó ayer la determinación de la juez Villanueva, dictada el pasado 9 de septiembre, con la que Edwin “N” había sido vinculado a proceso por el delito de lesiones, pese a que ahorcó a su expareja, Astrid Sánchez, en dos ocasiones.

Los magistrados señalaron que la juez no observó la perspectiva de género al resolver la petición de vinculación a proceso presentada por la Fiscalía local y que sí existen elementos para vincular al imputado por tentativa de feminicidio.

Proceso informó que la juez señaló que, pese a que Edwin “N” ahorcó en dos ocasiones a su expareja, está se encontraba tan alterada al momento de los hechos que su percepción fue errónea y que no había indicios de que el joven tuviera intenciones de matarla, sino sólo de ocasionarle una lesión.

Durante la audiencia de apelación que se realizó el miércoles, la Sala señaló que la juez Villanueva debió tomar en cuenta los antecedentes de violencia en la relación referidos por Astrid y sus testigos y los intentos de ella por terminar el noviazgo con Edwin “N.

Asimismo, señalaron que fue incorrecto que la juez argumentó que la víctima se encontraba alterada al momento de los hechos porque su estado emocional nada tiene que ver con la situación que vivió en la cual fue neutralizada por Edwin “N” para agredirla.

Añadieron que pese a que las lesiones de Astrid tardan en sanar menos de 15 días, el estrangulamiento tiene como fin acabar con la vida de una persona y que, según los datos de prueba aportados, existen elementos para presuponer que ese era el objetivo de Edwin “N” ante la negativa de la joven a continuar con la relación.

Los magistrados observaron que las manifestaciones de Astrid están respaldadas por el informe de la médico legista de la Fiscalía local y las declaraciones de sus testigos, datos que por ahora resultan suficientes para determinar la vinculación a proceso de Edwin “N” por tentativa de feminicidio.

Hasta ahora el imputado permanece en libertad condicional pues la juez Villanueva únicamente le prohibió salir de Yucatán y emitió una orden de restricción para que no se acerque a Astrid mientras dura el proceso.

En entrevista, Astrid informó que su abogado solicitará el cambio de medidas cautelares para lograr que Edwin “N” permanezca en prisión preventiva de oficiosa.

Afirmó que, por ahora se siente tranquila con el fallo de la Sala pero que está consciente de que el proceso será largo, por lo que el gran pendiente que tiene en estos momentos es que Edwin “N” sea detenido lo más pronto posible.

“Sí es un logro, pero todavía tengo miedo de que en la audiencia intermedia lo echen para atrás. Estoy bien consciente de que me falta mucho todavía y hasta que no se dé una sentencia, no estaré bien”, dijo.