Citlali Hernández recuerda a Zavala y Calderón cuando acusaron corrupción de panistas en BJ

DE MÉXICO (apro).- En medio de la polémica por la orden girada en contra del exlcalde panista de Benito Juárez, Christian Von Roerich, la senadora de Morena, Citlali Hernández, recordó un video en el que la diputada del PAN, Margarita Zavala, señaló a Von Roerich y Jorge Romero por presuntos actos de corrupción relacionados con la Comisión de la Reconstrucción tras los sismos.

El jueves pasado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una orden de aprehensión contra el actual coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidor público, así como de asociación delictuosa, cuando fue jefe delegacional en Benito Juárez.

En ese contexto, la también secretaria de Morena, compartió el video de la entrevista que concedió Margarita Zavala en 2018 a Carlos Loret de Mola cuando se lanzó como candidata independiente por la Presidencia ante su inconformidad con el PAN por haber nominado a Ricardo Anaya.

En el video, la esposa del expresidente Felipe Calderón, quien como Zavala abandonó las filas del PAN, dijo:

Ricardo Anaya “representa una política de los moches, tú ves la Comisión de Reconstrucción, hay un diputado, dueño de Benito Juárez y la Ciudad de México, Jorge Romero, está Toledo, son del frente y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello”.

No se puede entender la corrupción del @PAN_CDMX sin los nombres de @JorgeRoHe y sus pupilos como @Christianvonroe, que financiaron las campañas de @RicardoAnayaC y otros políticos de @AccionNacional. Hasta @Mzavalagc y @FelipeCalderon DENUNCIARON EN SU MOMENTO uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/NcGFTsciC1 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 9, 2022

La senadora de Morena compartió un hilo en el que recuerda también que Calderón recomendó leer una columna en la que “se detalla que derivado de la corrupción inmobiliaria del #CartelInmobiliarioPAN, varios edificios colapsaron en el sismo de 2017” en la alcaldía Benito Juárez.

“Hoy al ver que el #CartelInmobiliarioPAN empieza a derrumbarse, todos y cada uno de los políticos del @PAN_CDMX salen a defender la corrupción inmobiliaria con el predecible guión de “somos perseguidos políticos”, ¿pero qué denunciaba @FelipeCalderon en 2017?” escribió Citlali Hernández en un hilo donde compartió el tuit de Calderón.

Hoy al ver que el #CartelInmobiliarioPAN empieza a derrumbarse, todos y cada uno de los políticos del @PAN_CDMX salen a defender la corrupción inmobiliaria con el predecible guión de “somos perseguidos políticos”, ¿pero qué denunciaba @FelipeCalderon en 2017? uD83DuDC47uD83CuDFFE — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 9, 2022

Luego del anuncio de la FGJCDMX sobre la orden de aprehensión contra Von Roerich, Margarita Zavala, ahora reincorporada como diputada del PAN, entró el defensa del alcalde panista como lo hizo el dirigente nacional del partido, Marko Cortés y miembros de la cúpula panista.

“Esta vez le tocó a Christian Von Roehrich que lo persigan; no importa si hay o no pruebas basta con que seas oposición y te enfrentes al poder. En la cdmx se persigue a la oposición para callarla. No lo lograrán #LaPersecucionEsClaudia”, escribió Zavala generando la reacción de usuarios que le recordaron su entrevista con Loret de Mola.

Esta vez le tocó a @Cristianvonroe que lo persigan; no importa si hay o no pruebas basta con que seas oposición y te enfrentes al poder. En la cdmx se persigue a la oposición para callarla. No lo lograrán #LaPersecucionEsClaudia — Margarita Zavala (@Mzavalagc) December 9, 2022

Citlali Hernández publicó otro tuit en el que acusó a los panistas de lucrar con sus cargos y enriquecerse a costa del deterioro urbano cuando “decenas de personas murieron en los sismos de 2017 por su corrupción”.

Añadió que el PAN es conocido porque llega al gobierno para hacer negocios y ahora alegan que son perseguidos políticos.

Lucran con sus cargos, se enriquecen a costa del deterioro urbano, decenas de personas murieron en los sismos de 2017 por su corrupción.



El PAN es conocido como un partido que llega al gobierno para hacer negocios.



Ahora resulta que son perseguidos políticos. ¡CORRUPTOS! https://t.co/RhvXJASXjD — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 9, 2022

Por su parte, Zavala, ya como panista, insistió en que el caso es “persecución política pura y dura” de parte de Morena a través del gobierno de la CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum.