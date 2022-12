Morena intenta calmar con tortas a periodistas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La bancada de Morena en la Cámara de Diputados intentó repartir tortas a reporteros que abandonaron la conferencia de prensa que ofreció el jueves el diputado Mario Llergo para dar a conocer una denuncia por presunto desvío de recursos contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Los reporteros que cubren la fuente legislativa mostraron su descontento luego de que el legislador increpó a la reportera Margarita Nicolás, quien pidió a Llergo que ofreciera detalles sobre la denuncia que interpuso contra Córdova por el presunto uso de recursos públicos para promover la marcha en defensa del INE.

Después de responder cuestionamientos de la reportera, Llergo le preguntó: “¿Trabaja usted en el INE, no?”

Margarita Nicolás le respondió: “no, yo soy periodista y tengo un medio”.

Llego contestó: “ah, ok, pregunto nada más, por el interés, sólo preguntaba (…) yo estoy aquí para responder. Pregunto porque está preguntando, está insistiendo (…) Yo no le insinué absolutamente nada”.

Otra periodista le dijo al legislador que la pregunta constituyó una falta de respeto.

“Nomás para aclararle diputado que cuando el compañero coordinador de Comunicación Social de su fracción me presentó, dijo Margarita Nicolás de Cadena Rasa. Rasa, por si usted no sabe, es una cadena que tiene 75 años de existir y que está en toda la República Mexicana”, dijo la periodista.

“Qué bueno, felicidades”, respondió Llergo.

Los reporteros abandonaron la conferencia en la que también estaba presente el coordinador de la bancada, Ignacio Mier.

Poco después personal de la Cámara llevó a la sala de prensa varios “lunchs” con tortas y chapatas en envases desechables de unicel y que fueron colocados en los lugares donde estaban los informadores.

Después del insulto del diputado Rafel Llergo a la periodista Margarita Nicolás, el coordinador de Morena Ignacio Mier, manda tortas a los reporteros que cubren la Cámara de Diputados. Obvio, se las regresaron por donde llegaron... Estos son los que transforman a la nación. pic.twitter.com/sbBd1ibF8f — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) December 9, 2022

En Twitter se difundieron videos sobre el intento de distribuir los alimentos.

La DIGNIDAD que le falta a muchos diputados la tiene la prensa.



Así respondieron las y los reporteros de la fuente de San Lázaro después de que Morena les enviara tortas luego de insultar a la reportera Margarita Nicolás.



uD83CuDFA5: @LauraBruges pic.twitter.com/rcxs8WvwsA — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 9, 2022

Los reporteros tomaron los paquetes para escribirles las leyendas “respeto, no tortas”, “el agravio no se limpia con una chayo torta” y “la fuente no se toca”.

#EDITORIAL



Acá tampoco en nuestro lugar en la sala de medios de @Mx_Diputados aceptamos chayotorta para buscar parar el enojo de la fuente informativa de Cámara de Diputados



¡RESPALDO TOTAL A MARGARITA NICOLÁS! pic.twitter.com/LBgCqQkePL — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) December 9, 2022

Posteriormente el personal de la cámara retiró los envases.

#Indignante | 1er Acto: el dip federal de #Morena @mariollergo insulta en conferencia a la periodista Margarita Nicolás, decana de #SanLázaro.

2do: El coord Moisés @NachoMierV manda chapatas a reporteros como disculpa.

3ro: Eres un corriente, Moisés. Aquí respuesta de reporteros. pic.twitter.com/fVsDqE2tOl — Álvaro Ramírez Velasco (@Alvaro_Rmz_V) December 8, 2022

Morena llama a la “tolerancia”

La cuenta de Twitter de la representación de Morena ante el INE difundió un comunicado en el que ofrece una disculpa, aunque niega que se hubiera denostado a la reportera y también formula un “llamado a la tolerancia”.

El boletín refiere que en el contexto de la conferencia del diputado Llergo se suscitó un intercambio de opiniones entre el Representante de morena y la reportera Margarita Nicolás, del medio Cadena RASA.

“Esto después de que el tabasqueño le preguntara a la reportera si laboraba en el Instituto Nacional Electoral, pues como es sabido en el Instituto colaboran reporteros en la Central Electoral; tal es el caso del colega Ernesto Núñez Albarrán.

“Ante este cuestionamiento, la reportera mostró su inconformidad ante el legislador. Como se muestra en el testigo de la conferencia de prensa, en ningún momento el tono del legislador fue peyorativo y mucho menos denostativo”, dice el comunicado.

“En la Cuarta Transformación, el diálogo circular es fundamental para el enriquecimiento del debate público. Hacemos un llamado a la tolerancia y reiteramos nuestro respeto absoluto a las y los representantes de los medios de comunicación.

“Lamentamos la confusión derivada de los hechos descritos y ofrecemos una disculpa en caso de haber herido alguna susceptibilidad”, concluye.