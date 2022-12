"No recibo un céntimo": Ciro Murayama niega ser uno de los dueños de los Pumas de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero electoral Ciro Murayama negó ser uno de los dueños de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este viernes, por primera vez se abrió un espacio en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para la exposición de un reportero, en este caso Amir Ibrahim, director de El Quintana Roo MX, quien expuso posibles casos de corrupción en el interior del futbol mexicano en un reportaje titulado “El cártel del gol”.

En su exposición, Ibrahim afirmó:

“La mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad A.C., una asociación civil con una personalidad jurídica propia, ajena a la universidad a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación.

“Y uno de los que es dueño aparece como socio en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE”, aseguró Ibrahim.

En su cuenta de Twitter, Murayama –quien además ha criticado la reforma electoral del presidente López Obrador– calificó de falso el señalamiento.

“Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los @PumasMX. FALSO. Soy asociado de la AC de Pumas (uno de entre 450), sin fines de lucro. Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU. No tomo decisiones. No recibo un céntimo”, aseguró Murayama.

En otro tuit defendió la existencia de la asociación civil.

“Por otra parte la AC de @PumasMX es un acierto porque: El equipo es de la @UNAM_MX pero la casa de estudios NO gasta un peso en jugadores profesionales. El dinero público de la UNAM va a la docencia, la investigación y la cultura, nada más. Y sí, orgullosamente hecho en CU”.

Luego compartió el boletín de respuesta del propio Club Universidad, el cual acompañó con este texto:

“Pues los @PumasMX sí son de la @UNAM_MX. Y hay una Asociación Civil sin fines de lucro, por tanto hay sólo asociados, no existen socios con acciones ni dueños privados del equipo. Y está bien que la UNAM no pague a futbolistas, sino a maestros, investigadores y trabajadores”.