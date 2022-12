Sheinbaum sobre el caso Von Roehrich: "nos estamos enfrentando a una cloaca de corrupción"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que sea persecución política la orden de aprehensión contra el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian “N”; sino que se trata de una acción judicial derivada de una investigación sobre corrupción inmobiliaria y fraudes durante el proceso de Reconstrucción después de los sismos de 2017.

“Nos estamos enfrentando a una cloaca de corrupción que está asociada a pisos ilegales, que está asociada a contratos con empresas fantasma. Eso no tiene absolutamente nada que ver con un asunto político. Es un asunto penal y tiene nombre. Ese nombre es: corrupción”, dijo.

Así respondió luego de que ayer la plana mayor del PAN nacional y local la señalaron de ordenar una persecución política, mediante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, como parte de una “venganza” por ganarle alcaldías en las elecciones del 2021.

Al término de un acto público con el Infonavit, la mandataria local fue cuestionada sobre esos señalamientos, a lo que insistió:

“Lo que está haciendo hoy la Fiscalía, es decir, hay cero impunidad a la corrupción. Todo lo que se está investigando deriva en esta circunstancia. Entonces, a mí me parece muy bien que la Fiscalía haya investigado, siga investigando y que no se quiera decir que esto es un asunto que tiene que ver con un asunto político. No, para nada. Se llama corrupción”.

Sheinbaum recordó que la FGJ local lleva varios meses con la investigación sobre la construcción irregular de pisos adicionales en edificios de la alcaldía Benito Juárez a cambio de “moches” o departamentos en la que estarían involucrados exfuncionarios de dicha alcaldía.

Añadió que ya hay cinco exfuncionarios detenidos, dos de ellos, vinculados a proceso y que esa investigación surgió luego de la explosión de un tanque de gas en un edificio que estaba en estas circunstancias. “De ahí fue saliendo una cloaca de corrupción”, dijo.

Y dijo que la Fiscalía local también investiga presunta corrupción en el uso de recursos públicos para la Reconstrucción de departamentos tras los sismos del 2017.

“¿Qué tiene que ver eso con una persecución política? Eso tiene un nombre, se llama corrupción. Ni más ni menos. Y lo que ha estado haciendo la Fiscalía General de Justicia es una investigación que deriva en solicitud de órdenes de aprehensión al Tribunal Superior de Justicia, que son otorgadas por un juez, y sigue la investigación”, insistió.

La mandataria capitalina comentó que la información sobre los presuntos actos ilícitos cometidos por Christian “N” es parte de “información que han estado dando algunas de las personas testigos o parte de las investigaciones”, en particular los exfuncionarios ya detenidos.