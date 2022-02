AMLO elogia proceso de elección en el STPRM y se deslinda del ganador, Ricardo Aldana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que así como no puede “tapar a nadie”, tampoco tiene que acusar sin pruebas, luego de que Luis Ricardo Aldana Prieto, personaje cercano a Carlos Romero Deschamps, fue electo como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República (STPRM).

“Yo quiero expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección donde participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados, una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto”, dijo. Noticias Relacionadas Tesorero del Sindicato de Pemex, cercano a Romero Deschamps, se apunta ahora para dirigir al gremio

Tras renuncia de Romero Deschamps, el STPRM debe elegir dirigente este año: STPS

“Sobre quien ganó y sus antecedentes, eso lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a resolver sobre el resultado, que es un proceso”, señaló en referencia a las acusaciones contra el tesorero del STPRM desde hace más de 25 años y vinculado al caso conocido como Pemexgate, cuando se destinaron fondos económicos de la organización sindical para subsidiar la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa en el 2000.

En la conferencia mañanera, el mandatario señaló que la presunta participación de Aldana Prieto en el caso Pemexgate, lo tiene que ver la autoridad correspondiente.

“Nosotros no podemos tapar a nadie y tampoco acusar sin pruebas”, indicó.

“Aquí estuvo el señor (Ricardo Aldana), pero si me lo encuentro ahora, me tendría que decir quién es porque no lo identifico, no he tenido relaciones con él, no lo estoy descalificando, solo no tengo ninguna vinculación y lo mismo considero que la secretaria del Trabajo (Luisa Maria Alcalde Luján), ella está actuando de acuerdo a su función, entonces, no hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicatos de Estado, eso es muy importante, es parte del cambio”, señalo en referencia a la presentación de los candidatos la semana pasada en la conferencia mañanera.

A los participantes en el proceso sindical les pidió que sigan luchando para garantizar la democracia en el sindicato petrolero.

"Sigan luchando, no es un proceso fácil, son siglos de antidemocracia en México, nunca había habido democracia y todavía nos cuesta, fueron siglos de imposiciones, de dedazos, sería extraordinario hacer un libro sobre los grandes fraudes electorales en México”, consideró.

Luego, dijo que era “de pena” y muy vergonzoso lo que sucedía en materia electoral durante la etapa del “destape” de candidatos porque la elección no importaba, era un trámite secundario.

También, anunció que este día la titular de la Secretaría del Trabajo presentará un informe sobre el resultado electoral del sindicato y comentó que los órganos internos deberán resolver las impugnaciones que se presenten.