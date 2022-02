AMLO pedirá acuerdo con Calica, demandan pago de mil 500 mdd tras negativa de permiso de explotación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la empresa constructora de Estados Unidos que se le venció el permiso para explotar un banco de material en la Riviera Maya, pretende que el gobierno de México le pague mil 500 millones de dólares más intereses y presentaron una denuncia ante un tribunal internacional.

Por ello, advirtió que en caso de que los socios de la compañía estadounidense se siguen a negociar un acuerdo, se va a dar a conocer el origen de los permisos y los nombres de los accionistas beneficiados con la concesión otorgada durante el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo.

“Entregaron el permiso ahí en Calica, en Playa del Carmen, en el paraíso, 400 hectáreas para extraer material, un banco de material, y decía yo que se había entregado el permiso a finales del gobierno de Zedillo. Me están informando, y lo voy a constatar, de que era Julia Carabias la secretaria del Medio Ambiente y es como la gran defensora del medio ambiente”, dijo en conferencia matutina.

“Ya lo planteé al embajador Esteban Moctezuma, que establezca comunicación con la empresa. Ya estuvo Esteban en Quintana Roo porque quise que viera el daño que se causa”, expresó.

“Y es así la propuesta nuestra, que, aún con el daño que se causó, es tan bella la zona y el agua turquesa que sale del banco donde han extraído el material, que podrían hacer como albercas, porque ya no se puede tener un banco ahí; es más, ya se les acabó el permiso, ya no tienen la superficie”, sentenció el mandatario.

El titular del Ejecutivo consideró que se tiene que llegar a un acuerdo con la empresa extranjera para evitar que el conflicto escale a instancias internacionales, porque el gobierno de México va a exhibir el caso en el mismo nivel para denunciar las prácticas nocivas contra el medio ambiente de la compañía de Estados Unidos.

"Ayer me habló Esteban, que decían los señores porque se saben, fíjense, las cosas que aquí se dicen, que los señores decían que si por qué lo había yo mencionado, que lo veían como algo inapropiado si queríamos llegar a un acuerdo, que pensaban que también pudo ser de buena fe. Pues sí, es de buena fe, pero es también ya transparentar todo, si no ayudamos al medio ambiente todos, pero, además, demandan al gobierno de México, quieren no sé cuántos millones de dólares, porque no respetan ninguna ley, ningún contrato”, dijo.

Entonces, yo espero que ahora que los dueños se den cuenta de lo que se trata, porque sucede que tienen aquí representantes, despachos, ya sea jurídicos, fiscales y los de aquí están acostumbrados a comprar a todo el que se dejaba y así resolvían, autoridades estatales en Quintana Roo o aquí, aseguró el mandatario.

Por ello, dijo que le pidió al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma que no busque al representante de la empresa, sino al presidente del consejo de la compañía para tomar acuerdos sin intermediarios.

“No estoy hablando mal de él, es que ya por experiencia una vez hablé con el señor de Walmart uno de los dueños y me dijo: ‘Es que —en el pago de los impuestos— es que nos dice nuestro representante que estamos fuertes’; le digo: Le está mintiendo, no están fuertes, mejor envíe gente de su confianza al SAT para que le informen. Y el señor ya se convenció de que no estaban fuertes, pero el que lo estaba mal informando era su representante”, refirió.

Comentó que ante la demanda que interpuso la empresa constructora en un tribunal internacional en contra del gobierno de México, la respuesta sería proporcional.

“Bueno, si vamos a eso, pues vamos al pleito abierto. ¿Y qué es abierto? Que se sepa que están pidiendo mil 500 millones de dólares más intereses, imagínense, cuando están vencidos los permisos y todo. Además, mínimo, mínimo, mínimo, vamos a dar a conocer toda la historia, y no sólo en México, en el mundo, y vamos a recurrir a la ONU. Sí, si no hay acuerdo. Y no es amenaza ni advertencia, es sencillamente: ya se acabó la impunidad”, advirtió.