Demanda de México contra fabricantes de armas consigue apoyo de países y fiscales de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su demanda contra ocho empresas estadunidenses de armas, la Cancillería mexicana consiguió el respaldo de 17 procuradores estatales y 27 fiscales de distrito en Estados Unidos, así como organizaciones antiarmas, los gobiernos de Belice y Antigua y Barbuda, y asociaciones de profesores de Derecho de varios países, que presentaron amicus curiae a favor de los argumentos del gobierno mexicano ante la Corte de Massachussets.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la demanda de México fue apoyada por las oficinas de los procuradores de Massachussets, California, Connecticut, Delaware, Columbia, Hawaí, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York y Oregón; además, tuvo el visto bueno de 27 fiscales de distrito, ubicados en 17 estados.

En total, la demanda mexicana obtuvo seis amicus curiae contra el intento de las empresas fabricantes de armas de anular la demanda, o al menos reubicarla fuera de la Corte de Massachussets, en un estado donde la industria del armamento tiene mayor influencia en la sociedad.

“Ya contestamos, ya respondimos, somos optimistas: este respaldo de tantos estados de la Unión Americana, de fiscales generales y también ya de algunos países como Antigua, del Caribe; como Belice, que apreciamos mucho, y poco a poco suponemos se va a ir sumando otros países del mundo”, sostuvo el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en un mensaje difundido a la prensa.

En su demanda, el gobierno mexicano acusa a las empresas fabricantes de armas de negligencia, y de alimentar el tráfico de más de 250 mil armas ligeras a México en la última década, a sabiendas que organizaciones criminales de este lado de la frontera las utilizan para perpetrar asesinatos.