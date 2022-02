Reforma eléctrica no afecta al T-MEC porque no tiene nada que ver con la corrupción: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su reforma eléctrica afecte el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que “por sentido común o juicio práctico”, el acuerdo comercial “no tiene nada que ver” con la corrupción.

“Eso fue lo que le dijimos ayer al enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con Estados Unidos y el tratado es benéfico para nuestros países, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones de John Kerry, tras el encuentro privado en Palacio Nacional, donde dijo en entrevista para la agencia Reuters que pidió al presidente López Obrador garantizar que su reforma eléctrica no viole acuerdos del T-MEC.

“Expresamos preocupaciones de que no nos topemos con el T-MEC, que es importante tener las reformas que van a hacer, y creo que él quiere eso, que las reformas no actúen como obstáculo para un mercado abierto y competitivo”, señaló el representante del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo:

“No se afecta en nada el tratado porque por sentido común o juicio práctico el tratado, no tiene nada que ver con la corrupción y eso fue lo que le dijimos, nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con Estados Unidos, es muy buena relación y el tratado es benéfico para nuestros países y pueblos, no nos vamos a pelear con el gobierno de “Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción”.