Susana Harp llama “falso” y “mentiroso” a Mario Delgado; lucha por la candidatura de Oaxaca sigue

OAXACA, Oax. (apro).- La senadora Susana Harp Iturribarría calificó de “falso” y “mentiroso” al dirigente nacional de su partido, Mario Delgado Carrillo, quien afirmó que el proceso para designar candidatura en Oaxaca está cerrado.

La aspirante de Morena a la candidatura por la gubernatura de Oaxaca sostuvo: “continuamos en los tribunales”.

Luego que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, declaró en su visita de este martes a la ciudad de Tuxtepec, que la impugnación presentada por la senadora estaba cerrada dentro del partido, Harp Iturribarría le respondió a través de su cuenta de Twitter.

“Los ideales de nuestro movimiento son no robar, no mentir y no traicionar. En Tuxtepec, Oaxaca, el presidente de nuestro partido, Mario Delgado, dijo que el proceso para designar candidatura a la gubernatura de Oaxaca estaba cerrado, esto es mentira” afirmó.