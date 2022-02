AMLO descarta consecuencias diplomáticas por la “pausa” que planteó con España

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la pausa que propuso en las relaciones con el gobierno de España, no es una ruptura sino un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas como Repsol, Iberdrola y OHL que “han afectado” al pueblo de México.

“Es por los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares de políticos de España y México en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, dijo en rueda de prensa desde Sonora.

Y afirmó, sin detallar qué implicación tendrá la “pausa” que no hay ninguna acción.

El mandatario aseguró que su postura en contra de las empresas y el gobierno ibérico no tendrá consecuencias diplomáticas.

“Nada más decir, no se permite robar, no somos tierra de conquista y que no se confunda: Al pueblo español que respetamos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel”, advirtió el mandatario.