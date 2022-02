Loret: AMLO reveló ingresos "inflados y falsos"; cometió un delito al usar información de Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Loret de Mola acusó de calumnias, persecución y cometer un delito al presidente Andrés Manuel López Obrador que en su conferencia mañanera de hoy reveló que el periodista cobró el año pasado 35 millones de pesos en distintos medios.

Además, el conductor de noticias dijo que el presidente López Obrador está usando información de la Secretaría de Hacienda que es falsa y señaló que ya no trabaja en Televisa.

Luego escribió otro mensaje en el que atribuyó la persecución en su contra al reportaje de José Ramón Beltrán López, hijo del mandatario, que habitó en Houston y que pertenecía a un directivo de una empresa petrolera que le factura a Pemex.

“El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”.