Loret de Mola cobró 35 mdp en un año, es un “mercenario” ni siquiera periodista: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el periodista Carlos Loret de Mola cobró el año pasado 35 millones de pesos en distintos medios, lo que equivale a 15 veces lo que recibe él en un año de sueldo bruto.

Luego de la exigencia del presidente al periodista de dar a conocer sus ingresos y quien le paga, hoy los reveló usando información que le hicieron llegar a través de “la gente que le ayuda”.

En la conferencia mañanera, realizada en la ciudad de Hermosillo, Sonora y sin pregunta de por medio, el tabasqueño exhibió en pantalla una lámina donde se desglosa el supuesto sueldo de Loret de Mola donde se indica que el año pasado percibió 35 millones 200 mil pesos por sus servicios prestados a empresas como Televisa, Grupo Radiopolis, Latinus, El Universal, The Washington Post y “otros medios”.

“¿Se acuerdan que le estoy pidiendo a Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto ni siquiera periodista, que nos diga cuánto gana?”, preguntó López Obrador mostrando las cifras en su conferencia matutina desde Sonora.

Incluso, advirtió que va a solicitar al Sistema de Administración Tributaria (SAT), que informe si Carlos Loret paga impuestos y anunció que “por lo pronto” no investigará otros bienes del periodista.

“Voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto (el sueldo), sin meterme en otros bienes nada más esto por lo pronto, por ahora y lo hago porque está de por medio la transformación.

“Esto no es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia y duermo tranquilo pero, represento con muchos, un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y las injusticias en el país. Y este movimiento hay que defenderlo de quienes se han beneficiado con el clasismo, el racismo la discriminación y el saqueo”, indicó.

El mandatario expresó que el periodista ya respondió y pidió que primero José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, revele cuánto gana. A lo que el mandatario respondió:

“Ayer, contestó por fin, que primero diga José Ramón, mi hijo cuánto gana. José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive”.

Enseguida, arremetió contra Loret de Mola al afirmar que los reportajes sobre la empresa de chocolates Rocío que dirige su hijo Andrés y la mansión de Houston donde vivió su hijo mayor José Ramón, son ataques en su contra

“Pero el señor Loret de Mora que se dedica a atacarme porque en sentido estricto, si lo analizamos, no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Roció, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses, pero, además, ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar, es un montaje de Loret de Mola.

“Bueno ya, estos ataques a mis hijos, pero no es a mis hijos, es a mí, ahora sí que tomo nota. Desde hace tiempo ¿con qué autoridad moral el señor Loret de Mola, me va a cuestionar? Si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad y por eso le pregunté: ¿A ver, cuánto gana usted? porque para enjuiciar a alguien públicamente, se necesita autoridad moral”, atajó López Obardor.

Ello debido a que consideró que, sin autoridad moral, no se puede resistir una campaña mediática en contra.

“Si no, no es posible, no resiste uno ¿cuál es mi escudo? mi honestidad. Ya me hubiera hecho papilla políticamente hablando si fuese yo corrupto”, dijo.

Enseguida, exhibió en pantalla una hoja con el supuesto sueldo que percibió el año pasado Carlos Loret de Mola, argumentando que la información la obtuvo a través de “la gente que le ayuda”, sin mencionar la fuente de la información.

“Bueno, pero como la gente ayuda, no de ahora sino de siempre, ya me llegó información de cuánto gana Loret de Mola. Esto es muy importante porque el pueblo no sabe y porque la mafia del poder ocultó por mucho tiempo, los sueldos de estos periodistas famosos, son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación porque las empresas de comunicación, necesitan tener influencia en el gobierno, doblar a los gobiernos para recibir canónigas, contratos jugosos de obras y así hay medios de comunicación que tienen hasta constructoras”, aseguró.

Dijo que le va a solicitar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que corrobore los datos a través de una solicitud al SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el propósito de certificar la información que tiene.

“No sé, si tienes una hojita que te mandé hoy, de lo que gana Loret”, dijo el mandatario al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien de inmediato expuso una hoja en pantalla donde aparece un sueldo desglosado de 35 millones 200 mil pesos que supuestamente ganó Carlos Loret de Mola el año pasado.

“Lo que me llama mucho la atención y me lo van a tener que aclarar los directivos de Televisa, es que se supone que Carlos Loret ya no está en Televisa y le dieron 11.8 millones de pesos el año pasado”, dijo el tabasqueño al leer el desglose del supuesto sueldo.

Luego, mencionó que la empresa Radiopolis que es W Radio, propiedad de la compañía Prisa que edita el diario El País de España y tiene una sociedad con Carlos Cabal Peniche, le pagó supuestamente 9.2 millones de pesos.

Además, dijo que Latinus le pagó 6.3 millones de pesos y aseguró que este portal es dirigido por empresarios que venden medicinas a gobiernos estatales y dónde está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo

También aparecen 4.5 millones de pesos que supuestamente pagó el periódico El Universal, así como el monto de una cantidad de 2.8 millones erogado por “otros” y The Washington Post con 600 mil pesos anuales.

Incluso, puso como ejemplo su sueldo anual de dos millones 11 mil pesos que recibe anualmente para decir que el periodista gana 15 veces más que el presidente.

“Me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México”, indicó.

Enseguida, dijo que Carlo Loret de Mola gana supuestamente este sueldo anual porque es “un golpeador”.

“¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, buen escritor? No. Es por golpeador. ¿Ustedes creen que los mexicanos sabían de esto? Nadie porque había un contubernio de poder, la mayoría de la gente que nos está viendo, si hacemos una encuesta: ¿tú sabías que un periodista ganaba el equivalente a dos millones y medio al mes, lo sabías? La mayoría, no”, subrayó

Para justificar este hecho inédito, el mandatario dijo que antes “no se podía tocar al intocable”, que eso era la impunidad y por lo tanto, no se garantizaba el derecho a la información.

