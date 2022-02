Mi hijo José Ramón ya es grande, que conteste de qué vive: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su hijo mayor José Ramón responda a las publicaciones sobre los ingresos con los que cuenta para vivir en una mansión en Houston, Texas.

"Ya es grande", dijo en la conferencia mañanera en respuesta a la exigencia del periodista Carlos Loret de Mola de que el presidente debería informar cuánto gana José Ramón.

López Obrador aseguró que José Ramón López Beltrán "es independiente y no tiene que ver con el gobierno". Lo anterior ante las sospechas de un conflicto de intereses ya que la casona en donde vivió su hijo es de un exdirectivo de la empresa Baker Hugues, que tiene contratos con Pemex.

"José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive”, comentó.