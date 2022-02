Acribillan a mando de la Policía de Caborca y su esposa, mientras AMLO visita Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Francisco Javier Celaya Ibarra, jefe de la policía de Tránsito Municipal de Caborca, Sonora, y su esposa Carolina Espinosa, fueron acribillados la madrugada del viernes 11 en su domicilio, ubicado en la calle de Francisco Eusebio Kino, colonia Pueblo Viejo.

Alrededor de las 5:20 horas, un grupo armado irrumpió en la vivienda del policía e ingresó hasta su recámara, donde percutieron más de 30 disparos. Celaya Ibarra, de 39 años, ingresó apenas hace unos meses al Departamento de Tránsito.

El Ayuntamiento de Caborca lamentó la muerte del policía. “Confiamos en que las autoridades investigadoras lograrán el esclarecimiento de los hechos; a sus familiares y amigos les externamos nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles”, publicó en un comunicado.

La Fiscalía General del Estado de Sonora (FGE) informó que iniciaron la investigación para establecer los hechos y dar con los responsables. Elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Agentes Ministeriales, policías estatales y municipales, mantienen un operativo de búsqueda en la región.

Caborca es el cuarto municipio con más homicidios, por debajo de Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado. Sin embargo, en el municipio de Guaymas han sido asesinados al menos cinco policías municipales en lo que va del año, según información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En otro acontecimiento la mañana del sábado, dos personas fueron asesinadas a balazos en su domicilio en la calle Río Sonora, colonia Libertad, Ciudad Obregón, al sur del estado. Las víctimas fueron identificadas como Ana Cristina E., de 58 años, y Moisés Rigoberto P., de 29 años, madre e hijo, respectivamente, quienes fueron asesinados por un comando en su domicilio.

Gira sangrienta

Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador recorre el estado de Sonora, uno de los 10 estados más violentos del país, pues el año pasado su tasa de homicidios se incrementó en un 20 por ciento.

El viernes 11 Obrador sostuvo una reunión con autoridades de la sierra de Sonora y Chihuahua en Yécora. Este sábado supervisó la construcción del estadio Héctor Hermosillo, además de encontrarse con autoridades del pueblo seri en Punta Chueca y visitar el puerto de Guaymas.

Sonora, estado gobernado por Alfonso Durazo desde finales de 2021, presenta una tendencia al alza en delitos como homicidio doloso, extorsión, secuestro, robo a casa habitación, robo en transporte y robo de vehículos. Particularmente, seis de los 72 municipios concentran el 86 por ciento de los homicidios dolosos: Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales y Guaymas.

López Obrador aprovechó su conferencia matutina para elogiar a Durazo, quien fue hasta el año pasado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Aunque es de dominio público, es una obviedad, llevamos muy buenas relaciones con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, estamos trabajando de manera coordinada. Además, coincidimos, es el mismo proyecto de transformación el que se está impulsando en Sonora, como en todo el país. Nos sentimos bien representados. Alfonso significa aligerarnos la carga, la responsabilidad, sentimos que estamos bien protegidos, bien representados”, dijo en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 18.

Mañana domingo 13, se reunirá con autoridades del pueblo yaqui en Guaymas y finalizará su gira revisando los avances del estadio Tomás Oroz Gaytán, en Ciudad Obregón.

Crisis de desapariciones

La violencia en este estado fronterizo ha resultado en una crisis de desaparición forzada. En enero pasado, Cecilia Patricia Flores Armenta, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, suplicó a los “jefes de los cárteles en Sonora” que las dejaran buscar a sus familiares desaparecidos.

"Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los carteles en Sonora... [José Crispín] Salazar, [Rafael] Caro Quintero y demás líderes de carteles que no nos maten, que no nos desaparezcan”, dijo en un video. (https://fb.watch/b7RVOT7U_F/)

El 6 de febrero, el colectivo dio a conocer el hallazgo de un campo de exterminio en la localidad de Santa Anna. (https://twitter.com/buscadorasonora/status/1490086932650631173?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1490086932650631173%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fquintafuerza.mx%2Fmexico%2Fvideo-madres-buscadoras-de-sonora-hallan-un-campo-de-exterminio%2F)

Según la consultora Lantia Intelligence, el Cártel de Caborca es una las organizaciones que se han consolidado en Sonora durante los primeros años del gobierno López Obrador.

El reporte “Nuevas organizaciones criminales con AMLO”, menciona que el Cártel de Caborca ha subcontratado a bandas locales como La Barredora y La Plaza como brazos armados para combatir al Cártel de Sinaloa, especialmente a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como Los Chapitos, quienes mantienen el control de las rutas para el trasiego de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos, vía Arizona y Nuevo México.

Por otro lado, Guaymas ha sido identificado como un puerto de entrada de precursores químicos para la producción de metanfetamina y fentanilo.