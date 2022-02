Video del baile de la boda de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas se filtra en redes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Y la boda se consumó y los novios Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas bailaron la canción de Barry White en una fiesta que convocó a 100 invitados en el lugar de moda para los enamorados: el Jardín Etnobotánico de Oaxaca.

Pues la maestra Elba Esther Gordillo se nos casó, el novio, Luis Antonio Lagunas, se ve tan feliz uD83DuDCB5uD83DuDCB5uD83DuDCB0uD83DuDCB0 pic.twitter.com/lKj9BLDNOM — uD83CuDDF2uD83CuDDFD Lic. Jarochísima ? (@Claus_ab) February 13, 2022

Una hora antes de celebrarse el casamiento de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas, decenas de profesores y trabajadores de la sección 22 del magisterio entraron violentamente a uno de los patios de este lugar donde se realizaría la boda religiosa minutos más tarde.

En tropel forzaron la entrada y en el patio rompieron arreglos florales y aventaron las sillas alineadas para los invitados de la maestra Gordillo y su abogado Lagunas que le ayudó a salir de la cárcel.

El baile. Foto: jfernandogs_

Por la noche del sábado corrieron las imágenes de los destrozos que hicieron los profesores disidentes del sindicato magisterial. Pero horas más tarde llegaron los actores principales del evento y sus familiares.

Fotos y videos dan cuenta de la celebración realizada a un costado del Centro Cultural Santo Domingo, donde está el Jardín Etnobotánico y el templo dominico.

"You're the first, the last, my everything” de Barry White bailaron la exlideresa del SNTE y su abogado para festejar sus nupcias.

Los invitados. Foto: jfernandogs_

Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas y yerno de Elba Esther Gordillo dio a conocer por redes sociales fotos de la unión matrimonial para dar fe de que el evento se había realizado a pesar de la violeta protesta de los maestros disidentes que retrasó una hora la celebración.

Los maestros de la sección 22 calificaron como una ofensa esta boda de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de 1989 al 2013 a través del cual se hizo poderosa y rica.