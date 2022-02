AMLO destaca apoyo de 18 gobernadores a la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el respaldo y defensa expresado ayer públicamente por 18 gobernadores postulados por Morena, a la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión y dijo que los legisladores van a decidir si están del lado de empresas como Repsol o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Esto es importante, de 32, 18, es decir más de la mitad, y a lo mejor otros también que no firmaron lo podrían hacer, porque nos conviene a todos lo de la reforma eléctrica para que no aumenten los precios de la luz”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario insistió en decir que sus adversarios y opositores a la reforma eléctrica pretenden que dominen las empresas extranjeras, como la española Iberdrola.

“La gente debe saber que, el año pasado y hasta la fecha, en España, donde domina Iberdrola, aumentó como el 30 por ciento, y en algunos casos más, el precio de la luz y eso es lo que quieren que suceda en el país”, aseguró.

Gobernadores, Gobernadoras y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que somos parte de la Cuarta Transformación, respaldamos al Presidente de la República @lopezobrador_. pic.twitter.com/VGYAtyDzsa — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 14, 2022

“Para no complicarnos tanto en la explicación, lo que estamos defendiendo es que no aumente el precio de la luz porque, si no hay un cambio a ley, se tienen que seguir entregando subsidios, dinero del presupuesto no a los consumidores; a las empresas. Y nosotros queremos que el subsidio se entregue al consumidor”, indicó.

Enseguida, informó que actualmente se destinan “miles de millones al año'' debido a que el 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se invierte en subsidio para sostener el precio de la gasolina.

“Por eso no aumenta, pero ¿cuánto ganamos?, mucho, porque si dejamos a las empresas particulares, pues la gasolina se va a las nubes, y la carestía y la inflación, y lo que aumentamos de salario se borra”, aseguró el mandatario.

Por ello, sostuvo que es importante el subsidio para los ciudadanos y no para las empresas.

“Eso es lo que está en debate, de modo que los legisladores van a decidir de qué lado están: están de lado de las empresas, de Repsol, para que aumente el precio, o están del lado de la Comisión Federal de Electricidad, de apoyar esta empresa pública y del compromiso de no aumentar el precio de la luz, y ahí vamos a ver qué tanto son representantes populares los diputados y los senadores”, advirtió el presidente.

Consideró que este tema es importante por la definición que deberán asumir los legisladores.

“¿Cómo le vamos a llamar a alguien representante popular si no representa al pueblo, si no defiende los intereses del pueblo, si es representante de las empresas o de un sector?”.