Asesinos de periodistas "van a tener que pagar": Ken Salazar

TIJUANA, BC (apro).- Los asesinos de los periodistas “van a tener que pagar”, sentenció el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, durante su visita a esta localidad y donde en menos de dos semanas mataron a los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

El embajador dijo que ambas naciones, México y Estados Unidos, trabajan juntas para lograr la seguridad, “por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la mitad del gabinete en los últimos meses: para ver cómo llegamos a la seguridad; es complejo”.

Fue en ese momento cuando se refirió al asesinato de cuatro periodistas en lo que va del año: Margarito y Lourdes, así como José Luis Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio, el pasado mes de enero en el puerto de Veracruz, y Heber López Vásquez, director del portal Noticias Web en la ciudad de Salina Cruz en Oaxaca.

“Estamos trabajando bien con el gobierno de México en la seguridad, las dos naciones y los pueblos, por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la mitad del gabinete en los meses pasados, para ver cómo llegamos a la seguridad; es complejo, y lo que ha pasado con los periodistas es una cosa que nos duele de todo corazón, pero no hay impunidad. Y lo que están haciendo, estos delitos van a tener que pagar”, dijo.

El embajador sostuvo que en el tema de seguridad los dos países deben trabajar unidos: “no puede tener Estados Unidos seguridad si no hay seguridad en México, y México no puede tener seguridad si no hay seguridad en Estados Unidos; esto de las armas es un problema de Estados Unidos y de México, entonces, en todo lo que es violencia, vamos a trabajar juntos para tener resultados”.

Ken Salazar acudió a esta ciudad fronteriza para, junto con la presidenta municipal, Montserrat Caballero, encabezar la presentación del proyecto del parque hidrológico Miramar, el cual se hará en un espacio que hoy funciona como tiradero de basura en la colonia Rancho Las Flores, delegación Playas de Tijuana.

Salazar consideró el cambio como el inicio del milagro del río Tijuana; recordó que durante 30 años se habló del problema que implican las aguas negras que arrastra dicho río y que desembocan en la vecina ciudad norteamericana de San Diego.