“Es legítima defensa” justifica AMLO por revelar sueldo de Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el exhibir el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola, quien de acuerdo con mandatario el año pasado ganó 35 millones 200 mil pesos, es “legítima defensa" porque acusó a sus adversarios de golpistas que están preparado el terreno para destruir su proyecto denominado la cuarta transformación y advirtió que no se va a dejar y quedar callado.

“Cómo no dar a conocer esta información, si este señor se dedica a golpear, no solo al gobierno y al presidente, sino al proyecto de transformación que llevamos a cabo millones de mexicanos para acabar la corrupción”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario justificó el hecho de hacer público el salario de Carlos Loret de Mola, argumentando que los medios de comunicación que le pagan son entidades de interés público.

“Son concesiones que otorga el estado y es importante también el debate sobre esto, es importante el debate y no nos adelantemos”, dijo en referencia a la respuesta que pueda dar el INAI a su solicitud de que se transparente esa información.

También, advirtió que no se quedará callado ante lo que definió como “ataques” del bloque conservador y celebró la campaña en redes sociales denominada #TodosSomosLoret porque defienden a los empresarios que están en contra del gobierno federal porque ya no se les permite “saquear” al país.

“Son millones, unos por defender intereses porque eran los dueños de México y hacían jugosos negocios al margen del poder público, saqueaban, otros por ideología, porque les molesta todo lo que signifique defender a los pobres, les incomoda, no aceptan a dirigentes sociales, por eso el repudio hacia mí”, señaló el mandatario.

“Entonces, que entiendan y comprendan que no nos podemos quedar callados y vamos a sacar adelante el proyecto de transformación y si el Washington Post, New York Times, Financial Times y The Economist defiende a la mafia del poder, allá ellos, es porque saqueaban el país con la complicidad de políticos neo liberalistas”, aseveró.

Consideró que los ataques de sus adversarios a través de medios de comunicación no son contra él o sus hijos, sino una reacción “conservadora y golpista” en contra de la cuarta transformación en el país.

Además, dijo que el tema del supuesto salario de Carlos Loret no se conocía porque además de que sus enemigos “saqueaban” y “robaban”, no perdían ni siquiera su respetabilidad.

“Se hacían pasar como gente decente, de bien, incluso con ínfulas de superioridad por eso sus actitudes clasistas, racistas y discriminatorias. Saqueaban, robaban, no perdían su respetabilidad y eran reverendos ladrones apoyados por periodistas golpeadores, mercenarios, vendidos y alquilados”, indicó.

Luego, reiteró que el reportaje sobre la misión que habitó su hijo mayor José Ramón López Beltrán en la ciudad de Houston, Texas, no es un conflicto de intereses y tiene como objetivo golpear al presidente de la República.

“El asunto es golpearme y hay mucho dinero de por medio y no tengo elementos para confirmarlo, pero, como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado robots para las redes sociales”, aseveró.