“Se me cae la cara de vergüenza” dice AMLO sobre #TodosSomosLoret que fue tendencia mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó y criticó el foro organizado el viernes pasado por la noche en Twitter #TodosSomosLoret que surgió luego de que el mandatario hiciera públicas las ganancias obtenidas por el periodista en un año.

Pese a que él mismo reconoció que el hashtag fue tendencia mundial, el presidente aseguró que hubo pocas personas en el espacio donde participaron miles de usuarios a quienes se refirió como "conservadores" que se están quitando la máscara. Incluso deslizó que se habrían comprado bots.

En tomo irónico comentó:

“Yo hasta celebro, la verdad, me dio gusto que echaron a andar un mensaje o promovieron un mensaje, no sé cómo se le llama a eso, para que todos pusieran #TodosSomosLoret, imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza".