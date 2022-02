AMLO asegura que Televisa y TV Azteca pagarán adeudo millonario por impuestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó el caso de las principales televisoras del país, Televisa y Tv Azteca para asegurar que “hay avances” en el tema de la recaudación de impuestos y que las empresas están cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

“Tengo información que va a pagar Televisión Azteca por el juicio que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y así. Las empresas están cumpliendo”, expresó.

También, dijo que en los próximos días, Grupo Televisa y la compañía estadounidense Univisión también van a pagar los impuestos generados por la fusión entre ambas empresas que ascienden a 15 mil millones de pesos.

En la conferencia mañanera, el mandatario reiteró que en su gobierno ya no se permite la condonación de impuestos a empresarios y se está avanzando “mucho” en la recaudación fiscal.

Cuando se le preguntó, acerca de "los 69 mil millones" de sanciones económicas sin cobrar por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), López Obrador dijo que la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentará un informe sobre este tema.

No obstante, afirmó que los ingresos han aumentado por las contribuciones porque ya no se permite la evasión y no existe la condonación de impuestos, insistió.