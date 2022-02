Claudia Sheinbaum respalda a AMLO y a sus hijos respecto a la polémica con Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su “respeto, apoyo y solidaridad” al presidente Andrés Manuel López Obrador “y a sus hijos”, en el contexto de la nueva polémica en relación con José Ramón, el hijo mayor del mandatario, y el periodista Carlos Loret de Mola.

Sin embargo, aclaró que el “ataque” de “empresarios aliados con los grupos conservadores” no es solo al presidente y a sus hijos, sino al proyecto de transformación del país que representan.

“Todo mi respeto, apoyo, solidaridad al presidente, a sus hijos que, además, han transparentado, pero se sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero en el fondo no es ese el tema. El tema es que no quieren que este proyecto de transformación siga”, aseguró.

En conferencia, la morenista defendió el proyecto de nación que promueve López Obrador que, dijo, “es por el bien de México”. Luego, pidió “que se abra el debate con base en la verdad. Lo que está en el fondo, la discusión sobre del proyecto de nación, el proyecto económico, la democracia y no la calumnia. Esa sí yo creo que es condenable, venga de donde venga”.

Por segundo día consecutivo, Sheinbaum Pardo defendió la posición del tabasqueño y acusó que “hay grupos que fueron afectados en sus beneficios económicos ilícitos o en el poder que tenían sobre el presidente para poder tomar decisiones en el país. Y eso les molesta, el que ya no sean ellos los dueños de México”.

Y sin decir nombres de personas o empresas, acusó que “hay muchísimos empresarios que han sabido ser partícipes de este proceso de transformación del país, pero hay otros que se niegan y que están aliados con los grupos conservadores del país”.

Aclaró que la iniciativa privada es “fundamental en nuestro país, pero tiene que aprenderse que la economía nacional tiene que estar basada en la honestidad, por eso hablamos de economía moral”.

Según la mandataria, el cambio desde el 2018 es un “nuevo modelo donde ya no es la mercancía y el dinero lo que mueven a México, sino un estado de bienestar y un manejo honesto de las finanzas públicas. Eso es lo que está hoy en disputa y claro que les molesta”.

De paso, afirmó que a esos grupos también les molesta la democracia participativa: “Les molesta que el pueblo decida porque siempre estuvieron acostumbrados a los fraudes electorales, a la compra del voto y eso ya no les está funcionando”.

De nueva cuenta, sin mencionar nombres, acusó: “agreden personalmente, cuando en realidad, lo que no les gusta es la nueva forma de gobernar y eso es lo que todo el mundo tenemos que tener en mente”.

En la misma línea, Sheinbaum reveló que “dueños de medios de comunicación” le han contado que “antes”, cuando algún político estaba molesto con algún reportero o reportera, “les hablaban por teléfono ‘quítame a este reportero, a esta reportera, no permitas que diga esto o aquello y si siguen así, te voy a quitar recursos económicos de apoyo que te daba”.

Y cerró, con una condición: “Ahora no es así, se puede hablar, se puede decir, hay libertad de expresión. Pero no pidan que del otro lado no se pueda hablar, porque para eso es la democracia, para debatir.