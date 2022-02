Ahora AMLO arremete contra Proceso: “no contribuyó al cambio”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no le extraña” el periodismo ejercido por el semanario Proceso frente a su gobierno porque la revista fundada en noviembre de 1976 por el periodista Julio Scherer García, “no contribuyó al cambio” en el país.

“Y por eso, sí vale la pena enfrentarlos y debatir, y confrontarnos políticamente en buena lid, y tratar el tema y ya, fuera máscaras, cada quien en su sitio y no pasa nada”, sentenció.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó la elección presidencial de 2006 que ganó el panista Felipe Calderón Hinojosa, a través de un “fraude electoral” y arremetió contra el semanario Proceso y la periodista Carmen Aristegui.

“Recuerdo que cuando estaba así la campaña, de repente los pocos mensajes que teníamos en Televisa desaparecen y vamos a ver qué pasaba, claro, también una diferencia de más de nueve a uno y nos dejan como una semana o 10 días fuera y ¿por qué? Ah ‘es que tienen que pagar por adelantado’ y todos, todos.

“La revista Proceso, por eso ¡qué me va a extrañar! lo de Carmen Aristegui. ¡Qué me va a extrañar! lo de Proceso, sí ellos no contribuyeron al cambio”, reprochó el mandatario.

Enseguida, aludió por segunda ocasión en su gobierno a un texto publicado en el número 1359 del año 2006 que, en su opinión, era en su contra y se tituló en ese entonces “La estrategia soy yo”.

“Recuerdo la portada del semanario Proceso titulada ‘El Estado soy yo’ (sic) que sacaron en vísperas de la elección del 2006, una portada diciendo ‘El Estado soy yo’, luego, cuando hicieron el fraude, sacaron una donde estaba yo así ( inclinó la cabeza hacia abajo) derrotado”, expresó el presidente Obrador.

“Ahora no, ahora no, por eso se equivocan y se desesperan, insultan ¿por qué? porque ya hay más medios, ya no son los únicos”, consideró el mandatario.

Dijo que ahora son las redes sociales, la inteligencia de los ciudadanos y su movimiento que representa a “millones” de mujeres y hombres libres y conscientes, “ya no es lo mismo y por eso, sí vale la pena enfrentarlos”.

“Y debatir y confrontarnos políticamente, en buena lid y tratar el tema y ya, fuera máscaras, cada quien en su sitio y no pasa nada. Por eso, antes los políticos, pues eran más sinceros, no tenían un doble discurso, no se daban baños de pureza, no actuaban con doble moral. Don Fidel Velazquez decía ‘soy charro y que’. Ah pero estos, no”, señaló López Obardor.

Luego recalcó lo que ha hecho ya en varias ocasiones, en el sentido de que el periodismo no debe ser independiente.

“Somos independientes, somos objetivos, somos de la sociedad civil, el periodismo no puede tomar partido, nosotros tenemos que tomar distancia”, dijo en referencia a la postura que, aseguró, asumen los medios de comunicación que considera como sus adversarios.

Luego, dijo que está “muy satisfecho” con el apoyo de sus simpatizantes que actúan a través de las redes sociales porque “son muchísimos”.