CIDE gasta 1.5 millones de pesos más con el SPF para vigilar instalaciones en Santa Fe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Protección Federal (SPF) que contrató el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, para cuidar las instalaciones de la sede Santa Fe durante los próximos dos años, costará 7 millones de pesos; es decir, 1.5 millones más que lo que pagaba a la empresa particular contratada anteriormente.

Según el contrato abierto que el CIDE firmó con el SPF y del cual Proceso tiene copia, la formalización del mismo fue el 6 de enero 2022, aunque los integrantes de ese organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad federal entraron en funciones el 31 de diciembre de 2021.

El documento detalla que el servicio de seguridad y vigilancia intramuros en dicha sede tendrá un costo máximo de 3 millones 545 mil 395 pesos por cada año contratado, para un total de 7 millones 090 mil 790 pesos, desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2023.

En su edición 2356, Proceso publicó en exclusiva que, antes de la contratación que hizo Romero Tellaeche –en medio de su impugnada designación-, el CIDE tenía contratada a la empresa “Servicios Especializados en Investigación y Custodia SA de CV”, por un monto de 5 millones 548 mil 106 millones de pesos, con vigencia del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2021. Se trata de una cantidad equivalente a un millón 542 mil 684 pesos menos que lo que pagará la nueva administración.

En el mismo número, este semanario reveló que, entre 2012 y 2018, el SPF fue objeto de mil 552 denuncias y quejas por abuso o acoso sexual, abuso de autoridad, maltrato en la prestación de un trámite o servicio y/o en el ejercicio de funciones, uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que, en 2020, sólo dos de 78 contratos, convenios y acuerdos aprobados para que el SPF diera servicio cumplieron los Lineamientos Generales para el Establecimiento del Procedimiento de las Solicitudes de Prestación de Servicios.

Actualmente, personal del SPF da servicio a dependencias públicas y organismos, como al propio Conacyt, a las secretarías de Turismo y Comunicaciones y Transportes federal, así como a la Condusef, según datos de Compranet 2022.

El 23 de diciembre, la comunidad estudiantil exhortó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a publicar “íntegramente” el contrato con el SPF, sin que hubiera una respuesta por parte del organismo que encabeza María Elena Álvarez-Buylla.

El contrato a detalle

El contrato DAJ/AAS/001/2022 de 18 páginas más 5 anexos fue formalizado el 6 de enero pasado y firmado por siete personas -cuatro autoridades administrativas del CIDE y tres del SPF, incluido el director general de Servicios de Seguridad, cuyo nombre es el único que viene testado. El nombre de Romero Tellaeche no aparece. Los firmantes. Foto: CIDE

En el documento se detalla que, por tratarse de un centro educativo, el SPF “realizará sus mejores esfuerzos” para que el personal asignado a los servicios sea femenino y sin armas.

“Se procurará que cualquier situación con los estudiantes, docentes y administrativos sea atendida de manera respetuosa de su espacio y condición estudiantil, docente y administrativa, así como de respeto a sus derechos”, dice el anexo técnico del documento.

El contrato también da cuenta que la institución de protección federal presta sus servicios con base en las tarifas que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Los montos señalados, serán ejercidos conforme al número de elementos que se requiera mes con mes en cada ejercicio, con base en los precios unitarios ofertados por el Servicio de Protección Federal; dichos montos incluyen todos los gastos que se originen para dar cumplimiento al objeto del presente contrato; asimismo, la suma de todos los pagos realizados a La Institución (SPF), no deberá exceder el monto máximo establecido en el párrafo anterior”.

Se indica que en caso de que existan incrementos o disminuciones al costo de los servicios, tanto el CIDE como el SPF podrán realizar las adecuaciones que correspondan.

El SPF, a través de su inspección interna, está facultada en instrumentar visitas de supervisión con el fin de verificar el desempeño de los integrantes que dan el servicio en el CIDE, señala el contrato. De igual manera, en otro apartado, el Servicio se deslinda de cualquier otra función de su personal que no esté implícita en el contrato.

La modalidad de la contratación está prevista “por los artículos 29, fracción XI y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como 39, fracción 11, inciso f) y 85 de su Reglamento, la formalización de la prestación del servicio se llevará a cabo a través de un Contrato Abierto por monto mínimo y máximo, mismos que incluyen IVA”.

Año 2022

Monto Mínimo: $1,418,158.00

Monto Máximo: $3,545,395.00

Año 2023

Monto Mínimo: $1,418,158.00

Monto Máximo: $3,545,395.00

Entre las cláusulas del contrato “abierto” están que las partes podrán modificar el acuerdo operacional en mutuo acuerdo; el SPF podrá instalar un servicio informático o equipo biométrico de uso exclusivo para el CIDE, y el servicio de seguridad no estará sujeto a subordinación alguna.

Por parte del CIDE es el ingeniero Rubén Tapia Juárez, subdirector de Servicios Generales, o quien desempeñe ese puesto, el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato.

Así será la custodia

Lugares de prestación de servicios:

CIDE sede Santa Fe: Carretera México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe C. P. 01210, alcaldía Álvaro Obregón.

CIDE Constituyentes: Constituyentes No. 1046. Col. Lomas Altas C.P. 1195, alcaldía Miguel Hidalgo.

Turnos y horarios del personal:

1 Encargado de turno de 12x12x7 horas, sin armamento, Santa Fe

1 Policía de 24x24x7 horas, sin armamento, Santa Fe

2 Guardias de 24x24x7 horas, sin armamento, Santa Fe

1 Guardia de 12x12x7 horas, sin armamento, Santa Fe

1 Guardia de 24x24x7 horas, sin armamento, Constituyentes

De acuerdo con el contrato, para este 2022 se tienen contempladas 13 personas para el servicio, mientras que para el siguiente año el número baja a 10 elementos, esto es, 3 guardias del SPF menos. 2022 2023

El SFP podrá designar al servicio a integrantes de grado diferente, de mayor o menor jerarquía:

1 Subinspector

2 Oficial

3 Suboficial

4 Policía Primero

5 Policía Segundo

6 Policía Tercero

7 Policía

8 Guardia

Consignas para el encargado en turno:

1 Recibir el servicio de vigilancia a más tardar a las 08:00 horas.

2 Verificar que todo el personal a su cargo porte el uniforme, equipo policial e insignias en su totalidad.

3 Distribuir al personal de 12 y 24 horas a su cargo en los diferentes puntos de acceso principales como son: puerta principal, puerta 1 (Volcanes), entrada de estacionamiento Santa Fe, estacionamiento de niveles, estacionamiento de la CAF, estacionamiento Cuajimalpa, entrada de la Biblioteca, salida contenedores y personal rondinero de acuerdo al estado de fuerza contratado.

4 Verificar vía telefónica que el personal del inmueble de Constituyentes esté presente.

5 Informar las novedades relevantes y cualquier anomalía al encargado de seguridad del CIDE y al responsable de supervisar el servicio por parte de la Corporación.

6 Al detectar bebidas alcohólicas, sustancias no permitidas, o armas el encargado notificará de inmediato al responsable de seguridad del CIDE.

7 Coordinar recorridos en el interior y periferia del CIDE, para verificar que en el transcurso del día se encuentren apagadas las luces que no son necesarias para que el personal del CIDE realice sus actividades.

8 Supervisará que el personal que tiene a su cargo cumpla con las consignas establecidas de acuerdo con cada punto en donde se encuentre asignado.

9 A las 12:00 horas deberá iniciar los relevos para que el personal a su cargo tome sus alimentos, dejando descubierto el punto menos vulnerable.

10 En caso de que personal de empresas externas soliciten acceso para realizar trabajos en las instalaciones del CIDE, el encargado deberá confirmar si existe autorización del área encargada de administrar el contrato por parte del CIDE.

11 Coordinar rondines al interior y periferia de las instalaciones por las noches, verificando que todas las oficinas, aulas, auditorios se encuentren cerradas, con luces apagadas y equipos eléctricos como cafeteras, calefactores, ventiladores se encuentren apagados.

12. A las 21:30 horas se cerrarán todas las puertas de acceso de la Institución.

13 A las 22:00 horas iniciarán los recorridos en las instalaciones, cubriendo en un primer recorrido oficinas, posteriormente la periferia.

14 Cumplir los procedimientos de seguridad y protección civil establecidos por el CIDE.

15 Recibir por escrito las novedades del turno que releva.

16 Mantener siempre trato cordial y amable con todas las personas, entendiendo que el trabajo realizado es de servicio y atención, así como manifestar una conducta de apoyo a personas con discapacidad y de la tercera edad.

17 Permanecer alerta en todo momento en su área de servicio, con especial atención sobre los vehículos y personas sospechosas ajenas a la comunidad del CIDE que se encuentren cercanos a los accesos de las instalaciones.

18 No proporcionar información del CIDE, de ningún tipo, a personas no autorizadas, manteniendo la confidencialidad para evitar una fuga de información.

19 Verificar que durante horas no hábiles ningún empleado tenga acceso a las instalaciones, si no es previa solicitud por correo a los servidores públicos facultados de CIDE, así mismo los empleados deberán mostrar la autorización impresa.

20 En ningún caso, deberá perder la cordialidad y amabilidad con los visitantes y empleados, por lo que procederá a reportar cualquier situación fuera de procedimiento al jefe de Turno o de Servicio de CIDE, quien independientemente de reportarlos a sus superiores, deberá evitar cualquier clase de provocación y enfrentamiento.

21 Llevar un control diario de asistencias del personal asignado al servicio por el prestador del servicio, así como la fatiga de servicio misma que deberá estar firmada y validada, entregándola de lunes a viernes a más tardar a las 10:00 a.m., al Administrador del contrato.

22 En casos de incidencias, el Jefe del Servicio asignado a ese servicio podrá cubrir con una tolerancia de hasta 3 (tres) horas el relevo de los integrantes, tiempo en el que no podrá retirarse del servicio (excepto sábados y domingos).

23 Ningún integrante podrá cubrir turno por más de 24 horas continuas, y el Prestador del Servicio tomará las medidas necesarias con el personal de reemplazos, para que no existan ausencias en la prestación de los servicios.

24 Los integrantes podrán atender instrucciones que no estén consideradas dentro del presente acuerdo operacional, siempre y cuando estas se soliciten por escrito a través de los encargados de seguridad del CIDE al Jefe del Turno y que no contravengan ninguna de las funciones que por su naturaleza son las que deben de cumplir dentro del inmueble que estén asignados.

25 Las fatigas sólo procederán en razón de la suficiencia y disponibilidad del número de elementos y no se comprometa el servicio de seguridad; ello, en condición de normalidad de las actividades propias del CIDE.

26 Contar con un Directorio telefónico de emergencia, así como de las autoridades federales, estatales y/o alcaldía para el apoyo necesario.

27 El prestador de servicios deberá proporcionar fatigas, partes de novedades impresas.

Puerta Principal:

1 Verificar que los visitantes y proveedores se registren en las listas correspondientes, les solicitarán una identificación oficial y les brindaran las indicaciones para llegar al lugar que visitan, siempre y cuando autorice la entrada personal del área que visita.

2 En caso de que los visitantes y proveedores quieran ingresar con equipos de cómputo y herramientas, deberán registrar estos en las listas correspondientes.

3 Al detectar objetos que atenten contra la integridad física, psicológica y material de la comunidad, el encargado solicitará al portador se abstenga de ingresarlos y se dará aviso a la Subdirección de Servicios Generales.

4 Revisar las solicitudes de acceso para visitantes y prestadores de servicios, donde las áreas informan de los eventos que se realizan, a fin de tener conocimiento en que horarios, aulas, auditorios se llevaran a cabo.

5 Registro de consulta de los camiones propios y arrendados del CIDE, donde se especifique hora aproximada de llegada y de salida, así como de la cantidad de pasajeros que transportan.

6 Registro de las personas que ingresen a las instalaciones con el fin de entregar algún sobre o paquete, para algún profesor, para lo que les indicará la ubicación donde deberá hacer la entrega.

7 No permitir el acceso a vendedores ambulantes.

8 No permitir el acceso a menores de edad.

9 No permitir el acceso al personal que no porte cubrebocas, al menos de que las disposiciones sanitarias locales o federales, ya no lo soliciten para evitar cualquier contagio por enfermedades de transmisión aérea.

10 Observar el arribo y entrada de alumnos, profesores y empleados administrativos, confirmando que cuenten con identificación emitida por la Institución.

11 En caso de que alumnos, profesores o personal administrativo, no registre su asistencia en los equipos electrónicos, deberá invitarse a que se anoten o tener la confirmación del área de Recursos Humanos o Administración Escolar, según corresponda.

12 En el parte de novedades se deberá tomar nota de la cantidad de personas y la hora que arriban en los camiones de transporte de personal, procedentes de los diferentes puntos de salida, solo como dato informativo, sin que el personal de vigilancia salga de las instalaciones del CIDE.

13 Registrar en el parte de novedades el número de personas y la hora al retirarse los vehículos de transporte de personal a los diferentes destinos.

14 Supervisar que se apaguen y enciendan luces en el transcurso del día de acuerdo con las indicaciones de ahorro de energía.

15 Anotar en el parte de novedades, la hora de regreso de los vehículos propiedad del CIDE provenientes de los distintos destinos a los que hayan salido.

16 Mantener limpias las áreas donde prestan el servicio.

17 Cumplir los procedimientos de seguridad y coadyuvar con los procedimientos de protección civil establecidos por el CIDE.

De la misma manera, hay consignas para el personal de seguridad en otras áreas como: Puerta (Volcanes); Estacionamiento Cuajimalpa; Entrada Santa Fe (Prolongación Reforma); Estacionamiento Niveles, y Biblioteca.